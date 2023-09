Ribaltone improvviso: Garcia pronto a buttarlo nella mischia

Al rientro dalla sosta, il Napoli dovrà affrontare un intenso tour de force. Il tecnico azzurro verso una decisione importante

I principali campionati europei e le competizioni internazionali per club sono ancora in stan-by per consentire lo svolgimento delle gare tra le varie selezioni nazionali. Ma dopo la pausa il calendario si prospetta fittissimo, soprattutto per le squadre che sono impegnate su più fronti. Tra queste c’è il Napoli campione d’Italia.

Gli azzurri sono attesi da un intenso tour de force fatto di 6 partite in 17 giorni, tra Serie A e Champions League. Pertanto Rudi Garcia sta pensando a come dovrà ottimizzare le forze degli uomini a sua disposizione. Quasi certamente, varerà il turnover già nel match di campionato contro il Genoa – in programma al Luigi Ferraris sabato sera alle ore 20:45 – dal momento che mercoledì 20 settembre è previsto il debutto in Europa e non vuole rischiare di incappare in una falsa partenza.

Verso Genoa-Napoli, l’idea di Garcia per la difesa

A Genova, Garcia dovrebbe essere costretto a rinunciare a Matteo Politano, uscito malconcio dalla sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024 tra Italia e Macedonia del Nord. Secondo quanto si vocifera, lo sostituirà col nuovo arrivato Jesper Lindstrom, reduce da ottime prestazioni con la Danimarca. Ma il cambio più significativo che il francese presenterà nella gara contro i liguri potrebbe riguardare la difesa. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che ha dedicato un ampio focus alla situazione azzurra in vista del rientro in campo.

Secondo i collegi della Rosea, in questi giorni di pausa per le nazionali, Garcia avrebbe approfittato per valutare con maggiore attenzione la prontezza di Natan per il calcio italiano. E il brasiliano – preso per sostituire Kim ma reduce da zero minuti nelle prime tre partite giocate dal Napoli – sembrerebbe aver convinto il tecnico di essere all’altezza di fare il proprio esordio con la maglia partenopea. Dunque, al netto di colpi di scena, sarà buttato nella mischia contro il Genoa. L’unico dubbio riguarda se ciò avverrà da titolare o a gara in corso.

Staremo a vedere quale sarà la decisione del mister. Ci sembra di poter dire che molto dipende da quelle che saranno le condizioni generali della rosa alla vigilia della partita. Perché se fatto in modo eccessivo il turnover può rischiare di sconvolgere gli equilibri della squadra. Più esplicitamente? Nel caso in cui Garcia fosse obbligato a mandare in campo già altre riserve, è difficile immaginare che Natan venga schierato titolare. Il tecnico transalpino è ben consapevole che, dopo il passo falso casalingo contro la Lazio, non può permettersi un altro scivolone.