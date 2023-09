Ribaltone in panchina: firma Grosso

Ribaltone improvviso è importante in panchina. Fabio Grosso sembra essere ormai pronto a firmare con un club.

Fabio Grosso è pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza di Frosinone. L’ex difensore ha chiuso con i ciociari e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere una certezza sul futuro del tecnico.

Un club sembra avere ormai deciso di rompere gli indugi e affidare la panchina a Fabio Grosso. Si tratta di una chance assolutamente importante per il tecnico e sono in corso tutte le valutazioni del caso per capire se c’è o no la fumata bianca. Vedremo cosa succederà e quali saranno alla fine le decisioni.

Colpo di scena in panchina: ecco Grosso

Fabio Grosso in estate era stato accostato a diversi club, ma alla fine non c’è mai stata la possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca e per questo motivo alla fine l’allenatore ha deciso di aspettare un po’ di tempo l’occasione giusta. La strada sembrava essere complicata, ma in queste ultime cose sono completamente cambiate e per l’ex Frosinone c’è l’occasione di ritornare nuovamente in campo e rilanciarsi per dimostrare di essere un tecnico importante e di qualità.

Secondo quanto riferito da L’Equipe, il Lione sembra essere pronto ad affidare la panchina a Fabio Grosso. Si parlava molto di Gattuso, ma alla fine a spuntarla potrebbe essere proprio l’ex Frosinone. Si tratta di un nome che circola ormai da tempo in Francia visto che era già stato accostato al Marsiglia, ma ora potrebbe essere un altro Olympique a spuntarla.

Naturalmente fino a quando non c’è la fumata bianca ancora tutto può succedere e per questo motivo bisogna aspettare ancora qualche ora prima di avere conferme. Ma il Lione sembra avere ormai fatto la sua scelta e Fabio Grosso è il grande favorito per sostituire Blanc.

Ultime Grosso: il Lione in pole position

Il Lione è in pole position nella corsa a Grosso anche se per il momento non si hanno assolutamente certezze. Ad oggi l’ex Frosinone è in vantaggio su Gattuso in quella che sembra essere una lotta a due solamente in Italia. Naturalmente ancora tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.