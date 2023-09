Politano out: Garcia sorprende tutti, scelta inaspettata

Matteo Politano è ritornato in anticipo a Napoli per un problema fisico che ha rimediato durante il suo periodo in nazionale

Una notizia pessima non solamente per i tifosi della nazionale, ma soprattutto per quelli del Napoli che non potranno contare su di lui in vista del prossimo impegno che la squadra di Rudi Garcia effettuerà in campionato. Sabato 16 settembre, alle ore 20:45, trasferta impegnative in quel del ‘Ferraris‘ contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Contro la difesa rossoblù il manager francese sta studiando tutte le mosse possibili da schierare in attacco. Chi giocherà al posto del campione di Italia? A quanto pare il mister è pronto a sorprendere tutti. A quanto pare ha ben tre opzioni su chi lanciare dal primo minuto. Scopriamo di chi si tratta.

Napoli, Politano ko: contro il Genoa Garcia ha tre opzioni

Un rientro anticipato quello del numero 21 partenopeo in quel di Castel Volturno dove si è sottoposto ad ulteriori esami fisici che gli hanno diagnosticato un “risentimento muscolare tricipite surale destro“. L’Italia ha dovuto fare a meno di lui nella sfida giocata martedì sera contro l’Ucraina.

La Figc, nella propria nota, ha comunicato: “Considerata la diagnosi medica, ha deciso di rilasciare i calciatori ai club, nell’ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione“. Anche se, a dire il vero, non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave che dovrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco per molto tempo. Anche se, contro il Genoa, in attacco qualcosa cambierà decisamente. In queste ultime ore ci sta seriamente pensando.

Confermatissimi gli attaccanti simbolo degli azzurri come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. In primis, per sostituire l’attaccante, è in netto vantaggio il nuovo arrivato dall’Eintracht Francoforte, Jesper Lindstrom. L’esterno d’attacco danese ha fatto già il suo esordio in A nella sconfitta casalinga contro la Lazio dell’ex, Maurizio Sarri. Anche se il danese potrebbe anche non essere l’unica possibilità da schierare in attacco.

Lo stesso allenatore transalpino, infatti, sta seriamente valutando se schierare in quel ruolo Giacomo Raspadori. Non è affatto un mistero che il tecnico straveda molto per l’ex attaccante del Sassuolo. Anche perché potrebbe giocare su entrambe le corsie. Una opzione non da poco. Senza dimenticare anche l’opzione che porta il nome di Eljif Elmas che contro l’Italia ha disputato la sua 50ma partita in nazionale macedone. Non solo centrocampista, ma anche come esterno d’attacco destro si è mosso bene.