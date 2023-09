Ansia Osimhen: tifosi del Napoli di sasso

Tifosi del Napoli in ansia in merito alle ultime notizie che riguardano il loro giocatore simbolo come Victor Osimhen

Un momento a dir poco magico quello che sta vivendo il nazionale nigeriano. C’è inevitabilmente soddisfazione per essere entrato nella lista dei 30 calciatori che si contenderanno il prossimo ‘Pallone d’Oro‘. Nonostante non sia considerato uno dei favoriti, ha ammesso di essere super felice e che si tratta di un “sogno d’infanzia“.

Nel frattempo, però, si continua a parlare di lui. Soprattutto dal punto di vista del futuro. Gli ultimi aggiornamenti che arrivano e che lo riguardano molto da vicino hanno spiazzato i tifosi partenopei. Ad annunciarlo un noto giornalista che ha comunicato importanti informazioni sulla sua posizione.

Napoli, tifosi in ansia per Osimhen: le ultime

Non è affatto un mistero che, sul classe ’98. si siano fiondati molti top club pronti a fare follie pur di averlo a disposizione per la prossima stagione. In questa ultima sessione di calciomercato estivo ci hanno provato, in tutti i modi, dall’Arabia Saudita a convincerlo a sposare il “progetto” dell’Al-Hilal. Ai tantissimi soldi che avrebbe guadagnato, però, ha scelto di rifiutare l’offerta e di giocarsi le sue chance proprio a Napoli.

Ed è per questo motivo che il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, sta provando in tutti i modi di convincerlo a fargli firmare un nuovo accordo per la sua permanenza in azzurro. Anche se, a quanto pare, l’atleta non ha tutta questa fretta. Ma il numero uno del club decisamente sì. A rivelare gli ultimi aggiornamenti ci ha pensato direttamente il noto giornalista Giovanni Scotto.

Il collaboratore del quotidiano “Il Roma“, direttamente dal proprio account ufficiale di Twitter ha diramato le ultime novità che riguardano il possibile rinnovo del numero 9 azzurro. Queste sono state le sue parole a riguardo: “Capitolo rinnovo di Osimhen: non ci sono più dettagli da limare. Anche perché questa lima dopo tre mesi si sarebbe consumata. De Laurentiis attende la risposta del giocatore.

L’offerta è ormai quella definitiva e deve essere solo accettata. Le trattative sono finite: 11 milioni per altri due anni e clausola da 150 milioni. Il calciatore non ha ancora risposto. Non è scontato il fatto che possa accettare. L’attaccante è tentato dal potersi liberare la prossima estate senza una clausola e a condizioni economiche più favorevoli“. I tifosi sperano in una firma che possa venire quanto prima.