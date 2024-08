Napoli, dimissioni Conte: decisione presa e svolta inattesa

In casa Napoli si abbatte un nuovo terremoto. Arriva la svolta relativa al tema del momento, vale a dire quello che va sotto il nome di “dimissioni Conte”. Il tecnico è insoddisfatto di quanto il club sta facendo sul mercato e la decisione arriva adesso in maniera del tutto inattesa. Andiamo a vedere le ultime.

Il Napoli allo stato attuale delle cose è senza ombra di dubbio un cantiere aperto, come si suol dire. La squadra ha bisogno ancora di innesti importanti per potersi definire completa. In ogni zona di campo, infatti, il tecnico salentino ha chiesto dei cambiamenti ed anche di primo livello.

L’obiettivo, in tal senso, è quello di adattarla a quelle che sono le sue esigenze. La squadra è ancora troppo improntata e caratterizzata da vecchie convinzioni che poco si adattano con il nuovo tecnico. I mal di pancia crescono ed in tal senso arriva la voce sulle dimissioni di cui si sta parlando da un po’ di tempo.

Il tecnico salentino verso l’addio al Napoli? Le ultime

Il caso di Brescianini ha fatto esplodere la frustrazione nella piazza azzurra ed anche nel tecnico, che a pochissimi giorni dall’inizio del campionato si trova con il centrocampo completamente da rifare. Due sole certezze: Lobotka ed Anguissa, con Folorunsho, Gaetano e Cajuste in lista di sbarco e non ancora rimpiazzati.

Per questo FantaMaster ha fatto il punto sulla posizione del tecnico. In tal senso, infatti, Antonio Conte al momento non pensa neanche lontanamente a rassegnare le proprie dimissioni, dal momento che ha sposato la causa azzurra e non intende retrocedere, per così dire, alle prime difficoltà.

Napoli, dimissioni Conte? Il tecnico ha deciso

Di conseguenza, al momento è scongiurato il rischio di un addio anticipato, ma in ogni caso non può non tenere banco la questione relativa al centravanti. Oltre alla linea mediana, l’attacco è un tema centrale, con Osimhen che di fatto ha bloccato quasi tutte le operazioni in entrata.

La speranza di Antonio Conte è quella di avere, infatti, nel minor tempo possibile Romelu Lukaku per costruirgli attorno l’attacco, con Kvaratskhelia e David Neres o Politano che andranno poi a completare un tridente di altissimo profilo. Per il momento Conte resta al Napoli, niente dimissioni. Il futuro, ovviamente, resta poi tutto da scrivere.