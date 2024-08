Napoli, Conte lo esclude a Verona: la decisione dell’ultim’ora

Conte ha ormai le idee chiare per il futuro del Napoli: lo ha fatto fuori subito per la prima giornata di Serie A, ecco l’ultim’ora clamorosa

Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per ingaggiare subito nuovi calciatori da affidare all’allenatore del Napoli. Una voglia immensa di allestire una rosa competitiva dopo un periodo di stallo: Conte ha comunicato alla società tutte le sue intenzioni. Ora ha escluso un nuovo calciatore in vista della prima gara ufficiale di Serie A: non partirà titolare a Verona.

Non sono calciomercato in casa Napoli, ma Conte si prepara a fare il suo debutto ufficiale in Serie A alla guida della squadra partenopea dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. Contro il Modena è stata una gara sofferta, ma ora l’allenatore azzurro ha le idee chiare: non giocherà dal primo minuto contro l’Hellas Verona, lo ha fatto subito fuori.

Una decisione comunicata pochi minuti fa: ecco il retroscena rilanciata dall’edizione odierna de La Repubblica. Conosciamo tutti i dettagli significativi in vista della sfida del Bentegodi.

Napoli, non sarà più titolare: ecco l’ultim’ora di Conte

Un momento decisivo per sognare in grande. Il Napoli vuole subito partire a mille dopo i problemi delle ultime settimane: il calciomercato è in una fase di stallo a causa delle problematiche intorno alla cessione di Victor Osimhen. Ora si partirà subito in Serie A contro l’Hellas Verona: le ultime di formazione, l’ha fatto subito fuori.

Come svelato pochi minuti fa Antonio Conte ha deciso per la formazione contro l’Hellas Verona. La prima gara di Serie A è alle porte: l’allenatore del Napoli ha ormai le idee chiare in ottica futura. Dopo quasi due mesi di lavoro insieme ai propri calciatori, Conte ha comunicato alla società partenopea le immediate cessioni.

L’edizione de La Repubblica ha svelato anche un’esclusione da urlo per la prima partita ufficiale di Serie A: un momento decisivo per scegliere il miglior undici possibile. Non sarà titolare il laterale partenopeo, Pasquale Mazzocchi, impiegato sempre dal primo minuto da Conte: al suo posto ecco Di Lorenzo con Olivera che scala come braccetto difensivo a sinistra.

Una rivoluzione inaspettata dopo le varie prove durante le sfide in ritiro. Ora arriverà la decisione definitiva per cambiare l’undici di partenza: lo stesso Mazzocchi non è in lista di sbarco, ma negli ultimi giorni potrebbero arrivare nuovi acquisti di qualità sulla corsia di destra.

Il Napoli ha voglia di emergere nuovamente dopo una stagione deludente al massimo: ecco la verità in vista della prima gara ufficiale di Serie A.