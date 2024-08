Napoli, sorpresa per il bomber: regalo da 20 milioni per Conte

Il Napoli è al lavoro per il colpo da consegnare ad Antonio Conte per il reparto avanzato ed in tal senso arriva un colpo di scena. Il bomber scelto dagli azzurri arriva per 20 milioni e rappresenta un nome nuovo da inserire nella lista degli acquisti. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri sono in una fase a dir poco delicata del loro presente. Dopo l’annuncio di Antonio Conte e l’arrivo a raffica di Spinazzola, Rafa Marin e di Alessandro Buongiorno, si pensava ad un mercato diverso. In realtà la rivoluzione è stata arrestata dalle difficoltà riscontrate a cedere Victor Osimhen, che avrebbe dovuto finanziare la transazione.

A questa squadra, con il nigeriano fuori dal progetto, manca ancora un centravanti e contro l’Hellas Verona le chiavi dell’attacco ancora una volta saranno nelle mani di Jack Raspadori, che contro il Modena però non ha convinto. In tal senso, Manna ha individuato un bomber a sorpresa per Conte che può seriamente arrivare per 20 milioni.

Gli azzurri lavorano ad un colpo a sorpresa in avanti

La tensione attorno alla realtà partenopea è esplosa, per così dire, dopo il caso Brescianini. Pur non trattandosi di un investimento programmato per fare il salto di qualità, come si suol dire, le modalità con le quali l’affare è sfumato non sono piaciute. Ma ora per Conte arrivano motivi per sorridere.

A quanto pare, infatti, stando a quanto raccontato su “X” dal giornalista ed esperto di mercato Rudy Galletti, il Napoli ha seriamente messo gli occhi su Kevin Denkey, bomber di proprietà del Cercle Brugge e che a suon di gol ha attirato su di sé l’interesse di club internazionali davvero di prima fascia. Tra cui, per l’appunto, i partenopei.

Il Napoli piomba sul bomber: affare da 20 milioni di euro

Attaccante togolese classe 2000, Kevin Denkey nella passata stagione, nel massimo campionato belga, ha segnato 28 gol in 39 partite, a conferma di una vena realizzativa davvero incredibile.

A quanto pare il Napoli ha già mosso passi concreti per lui e potrebbe essere un validissimo bomber di scorta per Lukaku nel caso in cui dovesse andar via il Cholito Simeone, che ha diverse realtà interessate al suo cartellino. Si attendono sviluppi. Gli ultimi giorni potrebbero essere infiammati per il mercato degli azzurri.