Mercato Napoli, accordo e firma a sorpresa: affare con l’Everton

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo a sorpresa che spiazza tutti. L’accordo è stato raggiunto e può portare presto ad un nuovo affare con l’Everton, club con il quale si è già raggiunto l’accordo per Lindstrom. Le ultime notizie spiazzano tutti, andiamo a ricostruire che cosa sta succedendo.

Gli azzurri sono costantemente al lavoro per cercare di arrivare pronti alla fine di questa sessione estiva. L’obiettivo di Manna è di quelli a dir poco difficili, dal momento che deve realizzare tra cessioni ed acquisti una autentica rivoluzione. E la strada da questo punto di vista è davvero in salita quando mancano due settimane alla fine del mercato.

Il Napoli, infatti, deve ancora piazzare almeno 5 esuberi, tra cui c’è il caso Osimhen. Le cessioni serviranno a fare spazio ed a finanziare i colpi in entrata chiesti da Antonio Conte. In tal senso, i partenopei lavorano adesso ad un nuovo affare con l’Everton, con il quale è stato già concluso quello che ha portato a Liverpool Lindstrom.

Mercato Napoli, altro colpo dall’Everton: le ultime

I partenopei, con i giusti rinforzi, possono davvero recitare un ruolo di assoluto livello in questa Serie A, ma per il momento Antonio Conte non è soddisfatto di quanto fatto sul mercato. E dopo la gara deludente con il Modena non ha perso l’occasione di manifestare il proprio malessere.

In tal senso, però, sta per arrivare un colpo che può sbloccare i colpi in entrata. Stando a quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, l’Everton si è fiondato in maniera importante su Cajuste, centrocampista svedese in uscita dal Napoli che in Premier League ha tanti estimatori.

Napoli, firma in arrivo con i Toffees: l’affare è una sorpresa

Conte si è dato qualche giorno di tempo in ritiro per valutare Cajuste, dal momento che ha voluto provare a tirargli fuori quella cattiveria necessaria per diventare decisivo nella sua squadra. In realtà, alla fine è arrivata la decisione di lasciarlo partire.

Sembrava fatta per il suo passaggio all’Ipswich, ma in realtà adesso questo inserimento da parte dell’Everton può cambiare gli scenari e stravolgere tutto. Se con il primo club si parlava di un prestito secco, con i Toffees, dopo l’affare Lindstrom, si può discutere magari per inserire un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Si attendono sviluppi.