Napoli: cessione Anguissa, cosa c’è sotto

In casa Napoli tiene ancora banco il caso Anguissa, tra i più deludenti in questa prima parte di stagione così come nella passata stagione. Si torna a parlare di questi tempi in maniera importante di una sua cessione ed ora andiamo a scoprire che cosa c’è realmente sotto su queste voci.

Gli azzurri non si fermano e continuano a lavorare senza sosta in sede di mercato. Sono tanti i nodi da sciogliere per Manna, che sta lavorando per piazzare quanti più colpi è possibile. In tal senso, una svolta importante può essere rappresentata dal maxi scambio col Chelsea che potrebbe portare in dote Lukaku, Casadei e 50 milioni per Osimhen.

Si lavora tanto anche sul fronte cessioni, con i casi Cajuste, Gaetano e Mario Rui che vanno tenuti attentamente sotto osservazione. Un altro calciatore che potrebbe seriamente rientrare in questi discorsi è Frank Zambo Anguissa. Dall’anno scorso si è involuto in maniera preoccupante ed ora arriva la svolta.

Napoli, il mediano ai saluti: ecco come stanno le cose

All’inizio Conte lo aveva indicato come uno dei pilastri da cui sarebbe partito per costruire il suo Napoli. Nel precampionato le cose però non sono andate per il verso giusto ed ha deluso tutti. Adesso arrivano aggiornamenti importanti circa il suo futuro, dal momento che potrebbe cambiare molto.

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, domenica, in Hellas Verona-Napoli, Anguissa si gioca molto. Deve infatti dimostrare ad Antonio Conte di poter tornare ad essere dominante in mezzo al campo per non perdere la grande stima che il tecnico nutre nei suoi confronti.

Anguissa va via? Le ultime su queste voci di mercato

A fornirgli un assist importante, in tal senso, c’è la mancanza di alternative, ma con Casadei e Gilmour molto vicini (per quanto diversi da lui) e McTominay nel mirino, le cose potrebbero presto cambiare. Ed a quel punto potrebbero spalancarsi anche le porte per una sua cessione negli ultimi giorni di mercato.

Al momento si parla di ipotesi, ma nulla si può escludere. Tutti dipende da Anguissa e dal livello che riuscirà a raggiungere nelle prime uscite stagionali. Sarebbe una sorpresa per i tifosi del Napoli veder partire Anguissa. Ma nella rivoluzione di Conte servono solo calciatori pronti.