Napoli, colpo a sorpresa in mediana: sta per firmare

Nel mercato del Napoli arriva una svolta non di poco conto. Arriva il colpo a sorpresa in mezzo al campo, con il centrocampista che è pronto a firmare. Si tratta di un colpo di scena del tutto inattesa e la firma sembra essere davvero imminente. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il mercato in casa Napoli è una sorta di cantiere aperto senza fine. Giovanni Manna è alla ricerca da un lato dei profili utili per permettere ad Antonio Conte di esprimere la sua idea di calcio, dall’altro di piazzare coloro i quali non rientrano più nel progetto messo a punto dal nuovo allenatore.

Senza uscite non si può pensare a nuovi ingressi, anche per questioni di lista, oltre che di sostenibilità del progetto tutto. Nonostante questo, il direttore sportivo si porta in avanti con il lavoro ed ha già individuato diversi profili da inserire. In tal senso, per il centrocampista arriva un colpo di scena davvero non di poco conto.

Azzurri, svolta nel mercato: il mediano firma

Allo stato attuale delle cose le priorità per la mediana del Napoli le priorità sono Gilmour, che dovrebbe sottoporsi a breve alle visite mediche, e Scott McTominay. Nonostante questo, però, i profili seguiti sono stati tanti ed ora da questo punto di vista arriva un punto di svolta non di poco conto.

Tra i profili seguiti c’è anche quello di Sofyan Amrabat, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United. I Red Devils hanno deciso di non riscattarlo, nonostante un importante finale di stagione, ed ora per lui arriva una svolta. A quanto pare, infatti, è entrato seriamente nel mirino dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Napoli, svolta per Amrabat: le ultime notizie a riguardo

Al momento il calciatore è stato proposto ai colchoneros, che dal canto loro stanno valutando questa possibilità di mercato dai costi contenuti. La Fiorentina, infatti, è consapevole del fatto che Amrabat non può restare e vede di buon occhio la possibilità in questione.

Al momento per il Napoli non è una priorità, ma con l’affare McTominay tutt’altro che facile si tratta comunque di una soluzione alternativa che viene meno. Adesso le alternative a disposizione di Manna, con Amrabat che può seriamente andare all’Atletico Madrid, si riducono, al pari del margine di errore. Si attendono sviluppi ora.