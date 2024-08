Mercato Napoli, svolta per il nuovo Zielinski: annuncio dell’agente

Mercato Napoli, arriva la svolta che può cambiare tutto per quello che può essere l’erede di Piotr Zielinski, approdato all’Inter. C’è, in tal senso, l’annuncio da parte dell’agente che stravolge la situazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri sono al lavoro per completare la squadra, ancora altamente incompleta rispetto a quelle che sono le esigenze e le indicazioni date da Antonio Conte. E questo discorso vale praticamente in quasi tutte le zone del campo, dal centrocampo al reparto avanzato. Le due zone su cui maggiormente Manna si sta concentrando.

Sono tanti in tal senso i profili seguiti, con la chiara indicazione di rendere possibile il 3-4-3 che ha in mente l’ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Tottenham. In tal senso, però, anche il 3-5-2 non è una soluzione da scartare nel corso dell’anno e per questo si sta cercando un giocatore alla Zielinski. In tal senso arrivano sviluppi importanti, con tanto di annuncio del procuratore.

Mercato Napoli, svolta per il nuovo Zielinski

Si tratta di una pista non data come prioritaria dal nuovo allenatore del Napoli, ma sulla quale comunque il direttore sportivo sta lavorando. In tal senso, arrivano degli sviluppi significativi su uno dei calciatori che maggiormente sta seguendo per puntellare la rosa.

Stiamo parlando di Sebastian Szymanski, centrocampista di inserimento del Fenerbahce e della Nazionale polacca. Da diverso tempo si sta parlando di lui in orbita Napoli e su questo argomento è stato interrogato anche il suo agente, che ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione. E sulle sue intenzioni. Andiamo a vedere insieme quelle che sono state le sue dichiarazioni.

Napoli su Szymanski, c’è l’annuncio da parte del procuratore

Stando a quanto raccontato da Mariusz Piekarski, agente di Szymanski, ai microfoni di goal.pl, la volontà del calciatore al momento è quella di restare al Fenerbahce, dal momento che è felice lì ed intende lavorare insieme ad un tecnico come José Mourinho, che lo ritiene centrale nel suo progetto tecnico.

Si è parlato di una offerta del Napoli da circa 20 milioni di euro, ma al momento questo affare non sembra destinato ad essere condotto in porto. Insomma, Manna dovrà guardare altrove per puntellare il centrocampo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Si attendono sviluppi adesso. I tempi stringono.