Napoli: Ngonge resta in Serie A, l’annuncio

Il futuro di Ngonge potrebbe essere ancora in Serie A. Un club è pronto a prelevare il giocatore dal Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato

Ultimi giorni di calciomercato fondamentali per il Napoli sia in entrata che in uscita. I partenopei stanno lavorando duramente per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma sono molti gli esuberi che nel giro di poco tempo dovranno lasciare la Campania per iniziare una nuova avventura. E tra loro c’è anche Ngonge. L’esterno offensivo non rientra più nei piani del tecnico leccese ed ora si sta lavorando per trovare una sistemazione. Da parte degli azzurri, visto anche i 18 milioni spesi per acquistarlo, sono disposti a cederlo in prestito per provare a farlo giocare con continuità.

E il destino di Ngonge in questo calciomercato potrebbe restare in Serie A. Sono diverse le squadre interessate al giocatore, ma non è da escludere che un altro club si possa inserire in questa corsa e sbaragliare la concorrenza. Nei prossimi giorni sono attese delle importanti novità sul futuro del giocatore del Napoli.

Calciomercato Napoli: Ngonge verso la cessione, un club potrebbe provarci

Arrivato a gennaio per 18 milioni di euro, Ngonge non ha convinto Conte in ritiro e da parte del tecnico è arrivato il via libera ad una cessione in prestito per farlo giocare con continuità. Si è parlato molto di Genoa e Bologna, con i felsinei che sembrerebbero in vantaggio nella corsa al belga. Ma attenzione ad una sorpresa dell’ultima ora che potrebbe cambiare le carte in tavola in questa corsa.

Sui social, infatti, i tifosi del Verona sognano un ritorno di Ngonge in questo calciomercato convinti che possa mettere a segno 20 gol con la maglia degli scaligeri. Trattativa non semplice da portare a termine considerando che i gialloblu hanno altre priorità e il giocatore non pensa di riprovare una esperienza in Veneto almeno per ora. Naturalmente il calciomercato è ancora lungo e non possiamo escludere delle sorprese.

I tifosi sperano in un ritorno di Ngonge per cercare di alzare il livello della rosa e provare a centrare un obiettivo oltre la salvezza. Da parte del Napoli c’è l’apertura ad una partenza in prestito. Resta da capire se anche Verona e giocatori decideranno di approfondire la questione oppure si opterà per posizioni completamente differenti.

Mercato Napoli: Ngonge verso la permanenza in Serie A

Ngonge è pronto per una nuova avventura in Serie A. Il Bologna è la squadra in pole position in questo calciomercato per strappare il sì del Napoli e del giocatore.

Attenzione, comunque, all’inserimento di altri club. Ci pensa il Genoa per il dopo Gudmundsson e attenzione anche al possibilità di ritornare a Verona negli ultimi giorni di calciomercato.