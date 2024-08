Verratti torna subito: colpo per la Champions

Nostalgia per Marco Verratti pronto a tornare protagonista in Europa. L’affare a sorpresa, il colpo che non t’aspetti: ecco dove giocherà

Non ha mai giocato in Serie A finora passando direttamente dal Pescara al Paris Saint-Germain. In passato è stato accostato anche alla Juventus e al Napoli, ma ora è pronto a tornare in Champions League: la destinazione da urlo dopo l’esperienza in Qatar.

Attualmente il centrocampista italiano è in forza all’Al-Arabi del Qatar, ma le big d’Europa si sono mosse per ingaggiarlo subito: ecco la sua prossima destinazione da urlo. Un intreccio di calciomercato a sorpresa in vista della prossima stagione: Marco Verratti è pronto a salutare tutti per una nuova avventura da sogno.

Tutto è fattibile sul fronte calciomercato per cullare nuovi sogni da urlo: ecco la verità sulla sua prossima destinazione in ottica Champions League.

Verratti, chiusura totale: ecco il colpo da urlo

Tutto cambia improvvisamente sul fronte calciomercato: ora l’ex PSG è pronto a tornare per giocarsi una chance importante in Champions League. Una nuova pazza idea di calciomercato per sognare in grande: ecco la prossima squadra del folletto abruzzese.

Una nuova chance in Europa per Marco Verratti che vuole continuare ad essere protagonista anche in Champions League. Un’opportunità da urlo per chiudere subito la trattativa in vista della prossima stagione: saranno ore frenetiche anche per conoscere il futuro del centrocampista italiano voglioso di tornare ad indossare la maglia della Nazionale.

Come riportato dal portale fichajes.net, ci sono tanti club d’Europa sulle sue tracce. In pole c’è l’Arsenal che vorrebbe subito ingaggiare un nuovo centrocampista per affidarlo subito ad Arteta. Liverpool e Manchester United continuano ad essere molto attive per chiudere nuovi colpi nella zona centrale del campo. Una nuova occasione per il top player abruzzese che è pronto a tornare protagonista in Europa.

La sua classe è rimasta intatta anche dopo il suo trasferimento in Qatar: ora Verratti potrebbe così sbarcare in Premier League dicendo addio ancora alle opportunità in Serie A. Il suo ingaggio è davvero esoso e difficilmente lo vedremo in Italia: il suo sogno è quello di terminare la carriera proprio nella squadra del cuore, il Pescara, che l’ha allevato prima del suo trasferimento sensazionale al PSG.

Un momento decisivo per chiudere così nuovi affari in ottica futura: ecco la sua nuova opportunità da sogno in Premier League con le big inglesi pronte alla chiusura dell’affare da applausi a centrocampo.