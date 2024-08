Napoli, Conte l’ha deciso a Ferragosto: scelta a sorpresa

Conte non vede l’ora di iniziare la nuova avventura in Serie A alla guida del Napoli: ecco la decisione a Ferragosto, tutti increduli

Come riportato anche dal portale calcionapoli24.it, Conte ha optato per un allenamento nel tardo pomeriggio a Ferragosto per combattere le calde temperature. La seduta è terminata verso le 20:30 proprio per essere pronti per la sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Dopo la prestazione non troppo convincente in Coppa Italia contro il Modena, l’allenatore del Napoli ha intenzione di partire subito a mille in Serie A.

Niente più bagni al mare per Di Lorenzo e compagni che dovranno partire subito a mille per puntare nuovamente allo Scudetto. La lotta sarà sempre più agguerrita con tante big italiane che si sono rinforzate ancora di più, come Milan e Juventus. Non ci saranno più giorni liberi per darsi forza senza sosta: i tifosi del Napoli cercheranno di assisterli nel migliore dei modi.

Saranno giorni importanti per decidere il futuro della squadra azzurra: il Napoli cercherà di rientrare nella lotta Scudetto per tornare subito protagonista in Champions League in vista della prossima stagione. Serve l’aiuto di tutti con tante cessioni che saranno messe a segno dal ds Manna per far lavorare con più tranquillità gli azzurri.