Calciomercato Napoli, salta tutto: decisione tra pochi minuti

Il Napoli continua a pensare in grande con colpi in entrata, ma attenzione all’ultim’ora: può saltare l’operazione, ecco la decisione

Tutto può cambiare rapidamente sul fronte calciomercato con quindici giorni frenetici anche in casa Napoli. Ecco la volontà del giocatore che farà la differenza in vista della prossima stagione, cosa succede ora? Pochi minuti fa è arrivato il retroscena su X: dove giocherà?

La dirigenza partenopea continua a lavorare senza sosta per allestire una rosa competitiva ad Antonio Conte. Ecco l’ultim’ora sull’affare che può saltare in tempi brevi: ecco tutta la verità come rivelato dall’esperto di calciomercato su X Sacha Tavolieri.

In poco tempo si deciderà la sua destinazione in vista del futuro: il Napoli è già avvisato, ma ecco il retroscena sulla sua nuova squadra. Conte non vuole più perdere tempo, ma ha dato mandato di chiudere le prossime trattative nel minore tempo possibile per sognare in grande. Ecco l’ultim’ora sorprendente in casa azzurra.

Napoli, Conte spazientito: ecco l’ultim’ora in casa azzurra

Antonio Conte non vede l’ora di partire a mille in campionato già dalla prima trasferta di Verona. L’allenatore del Napoli è molto concentrato per riportare la squadra azzurra in alto dopo una stagione ricca di insidie: ecco l’ultim’ora decisiva, può saltare l’operazione.

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per mettere a segno gli ultimi colpi entusiasmanti della campagna acquisti del Napoli. Attenzione anche alla situazioni cessioni: può arrivare anche la svolta in negativa ancora una volta, ecco tutta la verità in ottica futura.

Il calciomercato del Napoli continua a regalare colpi di scena inaspettati in vista della prossima stagione. Un momento decisivo per chiudere subito l’accordo, ma pochi minuti fa è arrivato l’intoppo a sorpresa.

Come svelato pochi minuti fa dall’esperto di calciomercato, Sacha Tavolieri, Cajuste dovrà prendere una decisione in tempi brevi: al momento la destinazione Ipswich Town è congelata in vista della prossima stagione. L’operazione potrà concretizzarsi sulla base di un prestito, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore.

Cajuste è pronto a dire addio al Napoli, ma ora dovrà arrivare la sua decisione definitiva. C’è anche il rischio che possa saltare ancora una volta l’affare: sicuramente è fuori dal progetto azzurro, ma il centrocampista svedese è ancora incerto per la sua scelta ufficiale in ottica futura. La trattativa è a buon fine, ma non c’è ancora la chiusura.