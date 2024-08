Napoli, Conte cambia idea su Di Lorenzo: decisione inaspettata

Ancora una rivoluzione in casa Napoli per quanto riguarda Di Lorenzo. Ecco il retroscena sul capitano azzurro, la sua decisione

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato, ma attenzione ai colpi di scena di Antonio Conte che sta preparando la sfida contro l’Hellas Verona. Un inizio di campionato elettrizzante in casa azzurra per vivere con passione la nuova stagione: ecco il retroscena sul capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Ore frenetiche in casa azzurra tra colpi in entrata ed in uscita, ma attenzione anche alle nuove idee di Antonio Conte che vuole subito incidere nel prossimo campionato di Serie A. Dopo la prova non troppo esaltante contro il Modena, l’allenatore è pronto a rivoluzionare anche l’undici titolare. L’ultim’ora è arrivata pochi minuti fa da Sky Sport: ecco la verità sul capitano del Napoli.

Napoli, Di Lorenzo nel mirino: Conte ha deciso, l’ultim’ora da Sky Sport

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in vista della prima giornata di campionato. Conte è già pronto a regalare nuove gioie ai tifosi azzurri dopo l’ultima stagione completamente da dimenticare. Ecco l’ultima decisione a sorpresa sul capitano Di Lorenzo.

Il Napoli si appresta così a vivere il pre-partita per la prima di campionato contro l’Hellas Verona. Inizierà così il campionato targato Antonio Conte: ecco l’ultim’ora proveniente da Sky Sport per il capitano azzurro, cosa sta succedendo in questi minuti?

Come svelato da Sky Sport pochi minuti fa Conte starebbe pensando ad un nuovo ruolo per il capitano del Napoli. Di Lorenzo potrebbe così agire come laterale a tutta fascia dopo che è stato impiegato come braccetto nella difesa a tre. Un cambiamento incredibile con la presa di posizione dell’allenatore azzurro che sta modificando assetto: nei tre centrali spazio anche ad Olivera, rientrato da pochi giorni dopo la Copa America.

Nuove prove di formazione in vista della prossima stagione. Ecco l’ultim’ora decisiva per iniziare alla grande la nuova annata targata Antonio Conte. Una decisione inaspettata per certi versi visto che il capitano azzurro è stato provato spesso come braccetto nella difesa a tre. Un nuovo ruolo per lui che in carriera si è sempre adattato alla grande anche in Nazionale italiana.

La prima trasferta di Verona sarà già indicativa in vista della prossima stagione, ma Conte è in attesa di nuovi colpi da urlo. Di Lorenzo agirà come laterale a tutta fascia per mettere in difficoltà la squadra veronese con i suoi inserimenti mortiferi. Questa è l’ultima idea dell’allenatore del Napoli.