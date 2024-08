Napoli: il club non lo convoca, Manna piazza un altro colpo

Il Napoli potrebbe piazzare un colpo molto importante in questo calciomercato. Il club non lo ha convocato ed ora la chiusura è possibile

La prima uscita ufficiale del Napoli ha confermato la necessità di portare altri rinforzi alla corte di Antonio Conte per ambire allo Scudetto. Lukaku, Neres e Gilmour ormai sono in arrivo, ma i partenopei non hanno intenzione di fermarsi qui. Manna sta lavorando per dare al tecnico un altro giocatore di livello e per questo motivo nelle prossime ore si attendono delle novità molto importanti sull’affare.

Secondo quanto riferito da Sky De, il calciatore non è stato convocato dal club tedesco ed ora il Napoli potrebbe approfittare di questa decisione per piazzare un colpo importante negli ultimi giorni di calciomercato. Al momento le priorità sono diverse, ma non è da escludere un tentativo già la prossima settimana. L’obiettivo è quello di far aumentare la qualità della rosa e non ci resta che attendere ancora un po’ per capire come si evolverà la rosa partenopea.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Bundesliga, via libera del club

Il Napoli ha bisogno di diversi rinforzi per cercare di alzare ancora di più il livello della rosa. La partita di Coppa Italia ha sottolineato la necessità di portare rinforzi nella rosa di Antonio Conte e il tecnico spera di averli già della prossima giornata. I nomi sono sempre i soliti, ma non sono da escludere delle sorprese dell’ultima ora. Manna continua ad essere molto vigile sulle opportunità e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Stando alle ultime informazioni, il Bayern Monaco ha deciso di non convocare Goretzka e non è da escludere un tentativo dei partenopei in questi ultimi giorni. Ad oggi la priorità in quel ruolo è sicuramente McTominay, ma se non si dovesse chiudere con lo scozzese si potrebbe puntare proprio sul tedesco. Il profilo è quello giusto per alzare il livello di qualità ed esperienza e non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Da parte del Bayern Monaco non c’è nessuna intenzione di confermare in rosa il giocatore e per questo motivo si è pronti ad affondare il colpo per regalarsi un colpo importante in questa parte finale di calciomercato.

Mercato Napoli: Goretzka resta una idea

Goretzka resta una idea per il centrocampo del Napoli. Il giocatore piace molto ai partenopeo e l’apertura da parte del Bayern Monaco alla cessione rende fattibile l’operazione.

Per il momento la priorità si chiama McTominay. Ma in caso di un passo indietro su questo obiettivo, non è da escludere che si possa tornare con forza sul tedesco.