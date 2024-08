Napoli, salta Lukaku: arriva subito un altro attaccante

La situazione di Lukaku sembra essere complicata per il Napoli. I partenopei pensano ad un altro attaccante da dare ad Antonio Conte

Napoli e Lukaku più lontani di qualche giorno fa. Il club partenopeo ha l’accordo con il giocatore, ma non con il Chelsea. I Blues non hanno intenzione di scendere sotto i 40 milioni di euro per lasciar partire il belga. Gli azzurri al momento si fermano a 30. Una distanza di 10 milioni che non semplifica assolutamente la fumata bianca e a questo punto i partenopei potrebbero cambiare obiettivo per consentire a Conte di avere il nuovo attaccante.

Il giocatore piace da tempo e a questo punto potrebbe ritornare in pole position nei pensieri del Napoli. I ragionamenti al momento sono in corso e presto saranno sciolti i dubbi. Lukaku resta la priorità di Conte e dei partenopei, ma non è da escludere che alla fine si possa andare su un obiettivo diverso.

Calciomercato Napoli: Lukaku più lontano, il nuovo obiettivo

Conte aspetta Lukaku, ma alla fine potrebbe avere un altro attaccante. Il Chelsea, sfruttando anche l’accordo trovato con l’Aston Villa, non ha intenzione di scendere sotto i 40 milioni di euro per cedere il belga. Una cifra che non si ha intenzione di spendere da parte di ADL. Quindi se gli inglesi non abbasseranno le pretese oppure non inseriranno il calciatore nell’operazione Lukaku, sembra davvero difficile immaginare l’ex Roma alla corte di Conte.

Attenzione, quindi, all’occasione Gimenez in questo calciomercato. L’attaccante è uno degli obiettivi storici del Napoli anche se il Feyenoord chiede una cifra importante per lasciar partire il suo bomber. La differenza è che si parla di un classe 2001 e il suo acquisto sarebbe un investimento importante per il futuro oltre che avrebbe un ingaggio inferiore rispetto a Lukaku.

Due passaggi da non sottovalutare in questi giorni di calciomercato. Per il momento Lukaku resta ancora il principale obiettivo, ma non è da escludere un tentativo per Gimenez considerando le difficoltà ad arrivare al belga.

