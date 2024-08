Napoli, svolta per il nuovo attaccante: l’ex Atalanta pronto a firmare

Il Napoli in maniera del tutto inattesa, dopo diversi mesi di voci sugli stessi nomi, fa i conti con un autentico colpo di scena. Arriva la svolta per il nuovo attaccante, con l’ex Atalanta che adesso è pronto a firmare. Andiamo a vedere le ultime su questo affare a dir poco interessante.

Gli azzurri continuano a lavorare senza apparente soluzione di continuità in sede di mercato. La squadra di Antonio Conte, per essere perfettamente allineata al suo tecnico ed alle sue esigenze, ha bisogno di essere ancora puntellata. In tal senso, gli ultimi giorni di mercato saranno fondamentali. Occorrono operazioni mirate e possibilmente anche rapide.

Il capitolo più delicato è senza ombra di dubbio l’attacco. La situazione, infatti, è bloccata dalla finora mancata cessione di Victor Osimhen. Si parla da tempo di Lukaku e di David Neres, ma ora emerge anche una nuova idea che può sparigliare le carte. Si tratta di un ex Atalanta che ha lasciato ottimi ricordi in Serie A.

In casa azzurri colpo di scena per il reparto avanzato

Oltre all’attacco il direttore sportivo Manna è attivo anche per puntellare il centrocampo, dal momento che per ovvie ragioni i soli Lobotka ed Anguissa non bastano per coprire una intera stagione. Con Gilmour e David Neres che sono davvero ad un passo, emerge ora un nome nuovo per l’attacco.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, Jeremie Boga è stato proposto al Napoli come rinforzo di fine mercato. L’ex Atalanta e Sassuolo ed attualmente in Nizza, infatti, si è rilanciato in Francia e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, per l’attacco nuova idea: l’ex Atalanta pronto a firmare

In Francia, come detto, il fantasista francese si è ritrovato, dando ragione al Nizza che aveva speso ben 17 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni. Nell’ultima stagione ha totalizzato 6 gol e messo a referto anche 6 assist. I rossoneri per lasciarlo partire chiedono 25 milioni di euro.

Il Napoli, però, a quanto pare ha scartato questa soluzione, decidendo di affondare il colpo su David Neres, che tra domenica e lunedì dovrebbe anche sostenere le visite mediche. Boga-Napoli, dunque, è una soluzione destinata a restare solo un’idea, con la Roma che sembra vicina a chiudere per lui.