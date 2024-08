Napoli, è fatta: non solo Neres, chiusi due colpi in entrata

Il Napoli è intenzionato a chiudere altri colpi negli ultimi giorni di agosto. Conte è ormai felice alla guida dei partenopei: non solo Neres

La dirigenza partenopea è molto concentrata in questi giorni di calciomercato. Conte continua a lavorare sul campo, ma urgono rinforzi in vista della prossima stagione per rientrare nella lotta Scudetto. Non solo David Neres, ecco altri colpi in entrata in casa Napoli.

Saranno settimane davvero intense in casa Napoli. Antonio Conte è molto attivo sul campo per dare la giusta quadratura agli azzurri, ma il ds Manna vorrebbe chiudere altri due affari nelle prossime ore. Il calciomercato del Napoli è molto vivo in queste ore per chiudere nuove trattative da urlo. Ecco l’ultim’ora per far felice nuovamente l’allenatore leccese che non vede l’ora di partire subito a mille in campionato dopo la brutta prova in Coppa Italia contro il Modena.

Napoli, due affari da urlo: ecco l’intreccio per Conte

Un momento decisivo per chiudere così due innesti di qualità in vista della prossima stagione. Il Napoli dovrà sbloccare anche la cessione di Victor Osimhen, ma ora il calciomercato è ormai delineato per due innesti di qualità assoluta.

Un intreccio di calciomercato da urlo per puntare in alto. Il Napoli intende subito chiudere nuovi innesti di qualità per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa di Antonio Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli ha chiuso così il colpo del brasiliano del Benfica, David Neres, per una cifra vicina ai 25 milioni più di 5 di bonus. L’addio Cajuste ha avvicinato anche l’ingaggio del centrocampista scozzese del Brighton, Gilmour, che è cresciuto tantissimo sotto la gestione di Roberto De Zerbi.

Una nuova idea di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: ecco l’ultim’ora per chiudere subitro la trattativa con il club inglese. Una voglia incredibile di tornare a lottare per lo Scudetto dopo una stagione da dimenticare in fretta. De Laurentiis si è affidato a Conte per riportare il Napoli in alto: ecco l’intreccio decisivo con altri due innesti di qualità da inserire subito all’interno della rosa azzurra.

Un momento decisivo per sognare in grande con colpi da urlo in vista della prossima stagione: il calciomercato del Napoli è sempre molto attivo…con il sogno nel cassetto che si chiama ancora Romelu Lukaku.