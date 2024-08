Napoli: tegola Buongiorno, infortunio e tempi di recupero lunghi

Brutte notizie per il Napoli. Infortunio per Buongiorno e tempi di recupero lunghi per il difensore del Napoli. Ecco le sue condizioni

Il Napoli prepara la partita contro il Verona. Dopo la vittoria ai rigori contro il Modena, i partenopei domenica scenderanno in campo al Bentegodi per andare a caccia di certezze. Una partita che non vedrà protagonisti i nuovi, ma quasi certamente neanche Alessandro Buongiorno. Il centrale si è fermato per un infortunio e i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.

Una brutta notizia per il tecnico considerando l’importanza del giocatore dello schema di Antonio Conte. Nelle prossime ore saranno valutate nel dettaglio le sue condizioni e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro. Di certo lo stop potrebbe complicare non poco la partita del Napoli visto che sarà una difesa assolutamente diversa da quella scesa in campo lo scorso weekend.

Napoli: infortunio Buongiorno, i tempi di recupero

L’infortunio di Buongiorno rappresenta una tegola importante per il Napoli. Arrivato in azzurro per prendere in mano la difesa, contro il Modena l’ex Torino ha giocato una partita solida e a questo punto il suo stop è sicuramente una bruttissima notizia per Conte e l’ambiente partenopeo.

Stando alle ultime informazioni di Ciro Troise, Buongiorno in uno degli ultimi allenamenti ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. L’obiettivo è quello di non rischiarlo per non peggiorare la situazione e per questo motivo difficile immaginare un suo impiego contro il Verona. Possibile un rientro in campo con il Bologna, ma è da capire gli esiti degli esami nei prossimi giorni. Un passaggio fondamentale per individuare i tempi di recupero.

Non sicuramente una buona notizia per il Napoli e per Conte. Ora la speranza è quella di recuperarlo il prima possibile per rimetterlo al centro della difesa. Ma molto dipenderà dall’entità di questo problema accusato nell’allenamento di Ferragosto. Una distorsione alla caviglia che preoccupa e non poco i tifosi partenopei.

Infortunio Buongiorno: out contro il Verona

L’infortunio di Buongiorno lo terrà out dalla sfida contro il Verona. Un recupero in extremis non è assolutamente da escludere, ma l’obiettivo è quello di non rischiarlo per non cadere magari in uno stop ancora più lungo.

L’obiettivo è quello di recuperarlo il prima possibile e la partita contro il Bologna sembra essere l’ipotesi più probabile. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.