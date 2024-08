Addio Ngonge: giocherà in Champions, ma resta in Serie A

Per Ngonge l’addio al Napoli è solo questione di giorni. Il calciatore è sempre più vicino ad approdare in una squadra di Serie A. I dettagli

L’avventura di Ngonge al Napoli può considerarsi come ormai ufficialmente conclusa. Il giocatore non rientra assolutamente nei piani di Antonio Conte e, stando a quanto riferito da Tuttosport, l’arrivo di Neres dovrebbe dare il via alla sua cessione. Ci sono contatti in corso con diverse società, ma una potrebbe presto prendere il sopravvento e assicurarsi un colpo importante per provare a regalare al tecnico un rinforzo di livello.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe cedere Ngonge ad una squadra di Serie A e permettere al giocatore di disputare la prossima Champions League. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione nei prossimi giorni considerando che per il momento l’ex Verona fa ancora parte della rosa di Conte. L’arrivo di Neres, però, lo porterà a lasciare i partenopei e presto si potrebbe concretizzare il tutto.

Calciomercato Napoli: addio Ngonge, ecco con chi firma

Arrivato la scorsa stagione dal Verona per 18 milioni di euro, l’avventura di Ngonge al Napoli può considerarsi ormai terminata. Il giocatore non ha assolutamente convinto Conte e per questo motivo il tecnico ha deciso di dare il via libera alla sua cessione anche in prestito. Una occasione che nessuno vuole lasciarsi sfuggire e una big del nostro campionato potrebbe decidere già nei prossimi giorni di chiudere un colpo sicuramente molto importante.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Bologna sembra essere la squadra più vicina ad acquistare Ngonge in questo calciomercato. I felsinei sono alla caccia di un rinforzo offensivo e Italiano non ha mai nascosto la stima nei confronti del belga. Ora la possibilità di portarlo alla sua corte c’è e da parte del Napoli l’apertura anche ad un trasferimento con una formula differente rispetto ad un trasferimento a titolo definitivo.

Al momento non c’è nessuna fumata bianca come anche interesse di altre squadre, ma le parti sono al lavoro per trovare una soluzione e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Mercato Napoli: il Bologna non molla Ngonge

Il Bologna non molla Ngonge in questo calciomercato. Il Napoli è pronto a cederlo a parametro zero e per i felsinei si tratta di una occasione molto importante da sfruttare per rinforzare il reparto offensivo.

L’arrivo di Neres porterà i felsinei a poter affondare il colpo e non ci resta, quindi, che aspettare la prossima settimana per capire se si arriverà oppure no alla fumata bianca.