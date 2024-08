Napoli: grazie al San Paolo, arriva un colpo a centrocampo

Il Napoli sta lavorando per dare ad Antonio Conte dei rinforzi importanti in questa fase di calciomercato. E uno di questi colpi potrebbe arrivare grazie al San Paolo

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. La squadra di Antonio Conte ha bisogno di diversi rinforzi per riuscire ad alzare la qualità e alcuni di questi sono pronti ad arrivare. Manna da tempo sta lavorando per portare il prima possibile i giusti giocatori al tecnico leccese e i nuovi acquisti sono pronti ad arrivare. Domani è il turno di David Neres e nei prossimi giorni sarà il momento di ulteriori calciatori per rendere ancora più competitiva la rosa.

E uno degli acquisti potrebbe arrivare grazie al San Paolo. Il Napoli lavora per un colpo a centrocampo e non è da escludere che il club brasiliano possa sicuramente dare una mano importante a Manna. Naturalmente bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci potrà essere questa operazione.

Calciomercato Napoli: colpo a centrocampo, i dettagli

Il Napoli in questo calciomercato deve piazzare ancora diversi colpi. Se per David Neres la strada è praticamente in discesa, non si può dire lo stesso per gli altri obiettivi. Il discorso Lukaku è attualmente bloccato e l’operazione non è assolutamente facile da portare a termine. Discorso diverso, invece, per il centrocampista. L’operazione è destinata ad arrivare alla fumata bianca grazie al San Paolo.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Mario Rui potrebbe andare al San Paolo e la sua partenza dovrebbe liberare il posto per Gilmour. I contatti tra il portoghese e il club brasiliano devono ancora entrare nel vivo, ma sono in corso tutti i ragionamenti del caso per trovare il giusto accordo. Da parte del Napoli nessuna chiusura al trasferimento e per questo motivo c’è assolutamente fiducia sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca.

Una partenza che dovrebbe aprire la possibilità di chiudere in poco tempo per Gilmour. La trattativa con il Brighton va avanti ormai da tempo e la chiusura potrebbe arrivare con l’addio di Mario Rui. Naturalmente non è da escludere che si possa arrivare alla fumata bianca ancora prima della partenza del portoghese e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere certezze.

Mercato Napoli: Gilmour resta un obiettivo

Gilmour resta un obiettivo del Napoli in questo calciomercato e la partenza di Mario Rui potrebbe facilitare l’operazione. Ma non è da escludere che il centrocampisti arrivi ancora prima dell’addio del portoghese.

Una cosa è certa: i partenopei stanno lavorando duramente per riuscire a piazzare dei colpi importanti e rendere la squadra di Antonio Conte ancora più forte dell’attuale.