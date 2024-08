Napoli, ultima offerta per Lukaku: pronta l’alternativa – SKY

La situazione Lukaku sembra farsi sempre più complicata. Il Napoli ha presentato l’ultima offerta al Chelsea. È pronta l’alternativa

Romelu Lukaku e il Napoli: un matrimonio che potrebbe non farsi in questo calciomercato. Nonostante la richiesta di Conte e l’accordo con il giocatore, il futuro del belga non è certo che sia con la maglia azzurra per diversi motivi. Il principale è che l’accordo con il Chelsea ancora non c’è. Si è creato un vero e proprio braccio di ferro che sembra non portare ad una soluzione e a questo punto la rottura è una delle possibilità.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli in queste ore ha presentato una offerta al Chelsea per arrivare a Lukaku e non ci sarà nessun rilancio. La volontà dei partenopei è quella di chiudere il prima possibile l’operazione con questa cifra. Se da parte degli inglesi non ci sarà nessuna apertura, allora la fumata bianca non è assolutamente fattibile.

Calciomercato Napoli: novità Lukaku, la posizione di Manna

Lukaku è il primo obiettivo del Napoli in questo calciomercato, ma per il momento non c’è nessuna apertura da parte del Chelsea di chiudere a determinate cifre. Una complicazione che allontana (e non poco) il belga dal vestire la maglia dei partenopei. Ma non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se si potrà arrivare ad una svolta oppure no. Sicuramente in questo momento il giocatore sembra essere molto più lontano a vestire la maglia dei partenopei.

Stando alle ultime indiscrezioni, da parte di Manna non c’è nessuna intenzione di sforare i famosi 30 milioni di euro offerti già in passato per arrivare a Lukaku. Una proposta di calciomercato che non convince assolutamente il Chelsea, che non ha mai aperto ad una chiusura per una cifra inferiore ai 40. Per questo motivo sono in corso tutti i ragionamenti del caso per capire se alla fine si arriverà o no all’accordo.

In caso di una fumata nera, il Napoli potrebbe decidere di puntare su David Neres come sostituto di Osimhen. Si tratta di un giocatore che può ricoprire anche questo ruolo e quindi non possiamo escludere che si possa arrivare ad una soluzione differente rispetto a quella immaginata in un primo momento.

Mercato Napoli: Lukaku solo con lo scambio per Osimhen?

A questo punto Lukaku potrebbe arrivare in questo calciomercato solo con lo scambio con Osimhen anche se per il momento non è assolutamente fattibile considerando anche l’inserimento del PSG.

Non ci resta, quindi, che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione e quale sarà il destino di Lukaku in questo calciomercato.