Napoli, non solo Buongiorno: out anche un altro titolare

In casa Napoli, oltre alle grane del mercato, arriva anche la tegola rappresentata dal KO subito da Alessandro Buongiorno, perno della difesa pensata da Conte. Anche un altro titolare rischia di restar fuori ed in tal senso si tratta davvero di un colpo di scena non di poco conto. Vediamo le ultime.

Come ammesso dallo stesso Conte, la situazione in casa azzurra è a dir poco allarmante. Ha, infatti, ribadito che si aspettava di più, soprattutto tenendo conto che la rosa è stata rivoltato come un calzino, al punto che sono stati messi sul mercato ben 10-12 calciatori, per sua stessa ammissione.

Allo stato attuale delle cose il Napoli è un cantiere aperto che va completato. Mancano diverse pedine, soprattutto in attacco ed in mezzo al campo. A questa situazione già delicata si è poi aggiunto in data odierna il KO di Alessandro Buongiorno, che apre a dei problemi anche in difesa. In tal senso, fuori anche un altro titolare.

Non solo Buongiorno: altra sorpresa in casa Napoli

Preso come il perno della linea difensiva ed elemento cardine da cui far ripartire la ricostruzione, soprattutto nel reparto arretrato, della squadra, Buongiorno rischia seriamente di saltare la prima di campionato per un problema alla caviglia. In tal senso, Antonio Conte si sta guardando attorno per cercare il suo sostituto.

Inizialmente, infatti, nei piani del tecnico del Napoli avrebbero dovuto giocare Rrahmani, Buongiorno ed Olivera, con Di Lorenzo e Spinazzola a centrocampo da esterni. Ora è costretto a cambiare tutti e sembra intenzionato a far fuori anche un altro calciatore da considerare come un titolare.

Napoli, Conte spiazza tutti e fa fuori un titolare

Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, infatti, nei piani di Conte c’è quello di puntare su un abbassamento di Di Lorenzo in difesa, con Mazzocchi pronto dunque a prendersi il suo posto da quarto della linea mediana. Esclusione pesante, dunque, per Rafa Marin.

Chi, infatti, si aspettava lo spagnolo titolare per la defezione di Alessandro Buongiorno dovrà aspettare e ricredersi. Evidentemente, infatti, Conte non lo ritiene ancora pronto. Due dei tre difensori della linea arretrata, dunque, saranno dei terzini adattati a questo nuovo ruolo. Entrambi, però, lo conoscono, avendolo già ricoperto in passato. Di Lorenzo a Napoli, mentre Olivera in Nazionale. Da vedere come si comporteranno.