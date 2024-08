Napoli, colpo dal Bayern Monaco: annuncio a sorpresa del tecnico

Il Napoli si presenta ai nastri di partenza di questa stagione come un autentico cantiere aperto. In tal senso, però, arriva la svolta per il colpo proveniente direttamente dal Bayern Monaco. C’è, infatti, l’annuncio decisivo che arriva direttamente dalla bocca del tecnico. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo.

La situazione come spiegato da Conte in conferenza stampa è a dir poco preoccupante. Il tutto, infatti, è estremamente condizionato dal discorso relativo all’addio di Victor Osimhen. Senza questa uscita, infatti, mancano i fondi alla proprietà per poter reinvestire e puntellare la rosa.

Per questo motivo Antonio Conte ha chiesto pazienza dal momento che la sua rosa manca di diversi elementi soprattutto in mezzo al campo ed in attacco. Adesso può arrivare una svolta non di poco conto per il colpo che proviene direttamente dal Bayern Monaco. C’è, infatti, l’annuncio su questo tema da parte del tecnico. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Svolta per il colpo dal Bayern Monaco: le ultime

Il Bayern Monaco rappresenta su scala mondiale da sempre una delle squadre più blasonate in senso assoluto. Quando un calciatore arriva lì, significa che ha tutto per essere un campione. In tal senso, adesso il Napoli si può seriamente muovere per uno dei calciatori più noti tra i bavaresi.

Stiamo parlando di Leon Goretzka, roccioso centrocampista che unisce quantità e qualità. Da tempo il suo profilo piace in Serie A ed in particolar modo al Napoli di Antonio Conte ed ora in tal senso arriva una svolta non di poco conto. L’annuncio arriva proprio da parte del tecnico, che non ha usato mezze parole.

Napoli, arriva il tedesco? Il tecnico parla in maniera chiara

Sembrava una utopia qualche settimana fa quando è uscita la notizia, ma ora arrivano notizie a dir poco significative. In una intervista, infatti, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha detto a chiare lettere che Leon Goretzka è stato escluso per ragioni tecniche e che il calciatore è anche stato informato di questo.

A questo punto è lecito immaginare che il calciatore, da anni una colonna del Bayern Monaco, sia sul mercato e che possa andar via anche a condizioni estremamente vantaggiose per l’acquirente. E chissà che non possa essere il Napoli, a caccia di un altro centrocampista oltre a Gilmour, ad approfittarne.