Napoli, svolta per il centrocampista: chiaro indizio dell’allenatore

In casa Napoli i problemi legati al mercato permangono ed anzi crescono di giorno in giorno. In tal senso, adesso arriva la svolta per il centrocampista, con il tecnico che manda un chiaro indizio ed accende i sogni dei tifosi. Adesso non ci sono più particolari dubbi in materia. Vediamo le ultime a riguardo.

Il centrocampo del Napoli, allo stato attuale delle cose, rappresenta il reparto maggiormente problematico di una squadra che, come segnalato da Antonio Conte, ha tanti problemi da risolvere. A partire anche dal reparto avanzato, visto che domani inizierà la stagione e manca ancora un centravanti titolare.

In mezzo al campo ci sono i due titolari, vale a dire Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa, ma alle loro spalle c’è il vuoto. Sono stati scartati Gaetano e Folorunsho, che però non hanno ancora trovato sistemazione. E’ in arrivo Gilmour, pare, ma per il momento non è a disposizione. Adesso arriva la svolta per un altro grande obiettivo di Manna.

Svolta per il centrocampista che piace agli azzurri

Come è noto, la strada per arrivare a McTominay non è per niente semplice, complici anche le richieste a dir poco importanti economicamente che ha avanzato il Manchester United. In tal senso si stanno valutando le alternative e tra queste rientra anche un vecchio pallino azzurro.

Stiamo parlando di Sebastian Szymanski, talentuoso centrocampista polacco di proprietà del Fenerbahce e che da tanto tempo è finito nel mirino del Napoli. Al punto che, come raccontato qualche giorno fa sia in Turchia che in Polonia, i partenopei avrebbero anche avanzato una offerta da circa 20 milioni di euro. Adesso arriva un indizio sull’affare in questione.

Napoli, cambia tutto adesso: indizio chiaro di Mourinho

Nonostante i tanti rumor di mercato che sono arrivati negli ultimi giorni proprio attorno al Napoli, in vista della gara contro il Goztepe il tecnico del club di Istanbul José Mourinho ha deciso di convocarlo regolarmente. E non solo.

Considerandolo una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico, infatti, l’allenatore portoghese lo schiererà dal primo minuto, puntando sul suo dinamismo e sulle sue capacità di inserimento, davvero di primo ordine. Insomma, un chiaro indizio del fatto che in casa Fenerbahce ci sono pochi dubbi circa la permanenza di Sebastian Szymanski. Con buona pace per il Napoli e per tutte le altre pretendenti.