Svolta Osimhen: pronta l’offerta, il club ha deciso

Victor Osimhen continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. In queste ore il club sembra aver preso una decisione importante

Sono giorni decisivi per il futuro di Victor Osimhen. Nonostante la mancata cessione, il nigeriano continua a non essere a disposizione di Conte e questo conferma la volontà da parte del Napoli di privarsi dell’attaccante. L’intenzione dei partenopei è molto chiara e non ci resta che attendere il 30 agosto per capire come finirà questa vicenda. Ad oggi sembra davvero difficile immaginare una chiusura della trattativa ancora prima, ma tutto può succedere.

E un club sembra essere pronto a presentare una offerta importante. Un passaggio fondamentale anche nella vicenda riguardante Osimhen. Sono giorni decisivi per quanto riguarda il caso del nigeriano e questa novità potrebbe rappresentare una svolta importante sia per giocatore che per i partenopei. Naturalmente ancora non si hanno certezze e per questo motivo bisognerà attendere un po’ prima di capire eventualmente come si svilupperà la situazione.

Calciomercato Napoli: svolta Osimhen, la mossa a sorpresa

Il Napoli spera di poter risolvere la vicenda Osimhen in davvero poco tempo per riuscire a dare una svolta anche al calciomercato in entrata, ma non è sicuramente un compito facile. Le offerte messe sul tavolo fino a questo momento non hanno assolutamente convinto i partenopei e questo rende ancora più difficile una risoluzione a questa vicenda. Nelle ultime ore si è parlato molto di un inserimento del PSG nella corsa al nigeriano dopo l’infortunio di Goncalo Ramos, ma questa non è assolutamente scontata.

Stando a quanto riferito da fichajes.com, il PSG potrebbe puntare su Kane viste le difficoltà di arrivare a Osimhen. Una scelta che metterebbe spalle al muro sia Napoli che giocatore. A quel punto l’unica opzione di calciomercato sarebbe proprio il Chelsea sempre se il Bayern Monaco non decidesse di puntare sull’attaccante sostituendo l’inglese.

Diciamo che al momento stiamo parlando solamente di voci e non si hanno certezze. Di certo sono in corso le valutazioni del caso da parte di tutti i club e il Napoli spinge per una soluzione immediata da tirare un grande sospiro. Strada lunga e, quindi, non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Mercato Napoli: Osimhen tra Chelsea e PSG

Il futuro di Osimhen continua ad essere tra Chelsea e PSG. L’infortunio di Goncalo Ramos potrebbe portare i parigini a puntare tutto sul nigeriano in questo calciomercato, ma resta anche la possibilità di un nome diverso.

In questo caso l’ipotesi di uno scambio con Lukaku è pronto a prendere quota. Ma anche in questo caso non si preannuncia una trattativa semplice considerando le difficoltà con il Chelsea.