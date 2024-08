Lukaku al Napoli: annuncio sorprendente

Romelu Lukaku continua ad essere il primo obiettivo del Napoli in questo calciomercato. E nelle ultime ore è arrivato un annuncio sorprendente

Settimana decisiva per il futuro di Romelu Lukaku. Il Chelsea non ha nessuna intenzione di tirare per le lunghe la vicenda riguardante il belga e presto dovrà prendere una decisione definitiva. Il Napoli non molla la presa e, come raccontato, insiste per l’offerta di 30 milioni di euro per strappare il calciatore alla concorrenza e portarlo alla corte di Conte. Il tecnico leccese, infatti, ha individuato nel giocatore ex Roma il giusto rinforzo per l’attacco e non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro sicuramente più chiaro.

Intanto in queste ultime ore è arrivato un annuncio sorprendente sul futuro di Lukaku. Parole che fanno sperare i tifosi del Napoli di poter accogliere l’attaccante in tempi brevi. Per avere certezze, comunque, bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Di certo comunque siamo entrati nella volata finale e presto sono attese delle novità importanti.

Calciomercato Napoli: svolta Lukaku, l’annuncio

La speranza di vedere Lukaku alla corte del Napoli non è assolutamente svanita anche se non sarà semplice. Il Chelsea non ha intenzione di scendere sotto i 40 milioni di euro mentre i partenopei si fermano a 30 e non hanno intenzione di aumentare la proposta considerando anche i diversi colpi che devono essere obbligatoriamente messi a segno.

Per questo motivo l’unica possibilità ad oggi sembra essere uno scambio con Osimhen e questa è anche l’idea di Obi Mikel, che da tempo spinge per vedere il connazionale con la maglia del Chelsea. Per l’ex centrocampista l’unico modo di portare a compimento questa trattativa e inserire entrambi gli attaccanti nell’operazione di calciomercato.

Una possibilità da non escludere considerando anche il fatto che il Napoli chiede una cifra importante e la presenza di Lukaku non dovrebbe sbloccare la trattativa. Naturalmente la strada è lunga e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro di questa vicenda.

Mercato Napoli: possibile scambio Lukaku-Osimhen

Il possibile scambio di Osimhen–Lukaku è assolutamente possibile in questo calciomercato anche se non sarà semplice. Il Napoli dovrà abbassare le richieste per cercare di arrivare alla fumata bianca.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere delle maggiori certezze e quindi presto si avranno delle novità sulla vicenda riguardante sia Lukaku che Osimhen.