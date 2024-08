Napoli: salta McTominay, il centrocampista arriva dalla Spagna

Nonostante l’apertura di McTominay, l’affare con il Manchester United resta in salita. Il nuovo centrocampista è in arrivo dalla Spagna

Chi sarà il nuovo centrocampista del Napoli? A questa domanda è difficile dare oggi una risposta. Fino a qualche giorno fa la coppia di rinforzi in quel reparto sembrava essere formata da Gilmour e Brescianini. Poi il secondo ha deciso di accettare la proposta dell’Atalanta e si è parlato molto di Goretzka e McTominay. Due giocatori di esperienza, ma trattative complicate per questioni economiche e non solo.

Per questo motivo alla fine il Napoli potrebbe puntare in questi ultimi giorni di calciomercato su un centrocampista spagnolo. Il giocatore sembra davvero interessare molto a Manna e sono in corso le valutazioni per capire la fattibilità dell’operazione. Anche qui economicamente non è una trattativa semplice da portare a termine. Ma sono in corso tutti i ragionamenti del caso e presto i partenopei scioglieranno i dubbi per piazzare un colpo di livello.

Calciomercato Napoli: colpo a centrocampo, ecco chi arriva

Le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa odierna hanno lanciato un nuovo segnale di allarme: serve un cambio di passo fondamentale per rendere la squadra più competitiva. Un chiaro messaggio a Manna, che ora nei prossimi giorni proverà a regalare al tecnico leccese i rinforzi richiesti. Un lavoro non semplice considerando che servono diversi giocatori ed uno, come detto in precedenza, potrebbe essere un nome a sorpresa.

Secondo quanto riferito da Relevo, il profilo nuovo per il centrocampo del Napoli è quello di Ivan Martin. Il centrocampista attualmente è in forza al Girona e ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Se i partenopei decidessero di sborsare questa cifra, parte dei soldi andrebbero al Villarreal, che detiene il 30% della rivendita oltre che la possibilità di riacquistarlo per soli 4 milioni. Al momento, però, il club spagnolo non sembra avere come priorità il centrocampista e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere certezze.

Il Napoli sarebbe davvero in pole position nella corsa al centrocampista spagnolo e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no in una trattativa destinata a svilupparsi in questa ultima parte di calciomercato.

