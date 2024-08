Napoli, affare con la Lazio: Manna chiude per l’attaccante

Non finiscono i colpi di scena in casa Napoli. Il ds Manna è sempre al lavoro per sognare dopo le parole di Conte: affare con la Lazio

Un momento decisivo per mettere a segno nuovi innesti di qualità per accontentare la furia Conte. L’allenatore del Napoli ha mostrato tutto il suo dissapunto per la sessione di calciomercato: mancano ancora rinforzi in varie zone del campo. Ecco il nuovo affare con la Lazio: il ds Manna è pronto a chiudere per l’attaccante.

Il Napoli è pronto a continuare il percorso di rinnovamento totale. Antonio Conte si è detto poco soddisfatto fino a questo frangente: si aspetta altri colpi per puntellare la rosa a sua disposizione. Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di qualità con il presidente De Laurentiis che ha deciso per il nuovo affare. Secondo le ultime notizie di calciomercato c’è stata una richiesta ben precisa: ecco la novità assoluta.

Napoli, colpo in attacco: ecco l’affare in Serie A

Una rivoluzione in atto ancora in casa azzurra per provare a sognare in grande. Nelle prossime ore arriveranno nuovi colpi da urlo in vista della prossima stagione: ecco l’affare con la Lazio, il ds Manna è voglioso di chiudere l’operazione in tempi brevi.

Il calciomercato Napoli continua a regalare colpi di scena per allestire una rosa sempre più competitiva ad Antonio Conte. Ecco l’affare a sorpresa con la Lazio: il patron Lotito ha rivelato il suo interesse in casa azzurra.

Come svelato da Sky Sport il Napoli è alla ricerca di nuovi profili per l’attacco e così partiranno ancora giocatori dalla squadra azzurra. Pochi minuti fa è arrivata la verità sull’affare Ngonge: l’attaccante del Napoli è stato richiesto da Lotito per un trasferimento sulla base di un prestito. Con La Lazio si continua a parlare anche dell’affare Folorunsho.

Arrivato dall’Hellas Verona nello scorso gennaio, l’attaccante azzurro ha trovato anche qualche gioia personale con la maglia del Napoli. Conte l’ha bocciato visto che arriverà nella giornata di lunedì il talentuoso esterno brasiliano David Neres, che ha deciso di lasciare il Benfica nelle ultime ore.

Non finiscono i colpi di calciomercato per continuare a sognare in grande tra entrate ed uscite da urlo: ecco tutta la verità a galla. Ngonge è pronto a cambiare subito squadra per essere protagonista ancora in Serie A.