Napoli: nuova richiesta per Osimhen, ADL ha un’idea

Osimhen continua a bloccare il calciomercato del Napoli: Conte è infuriato, dure parole in conferenza. Ecco la nuova richiesta

Saranno ore decisive per quanto riguarda il futuro di Osimhen. Addio immediato al Napoli, non farà più parte del progetto azzurro: l’attaccante nigeriano vuole tornare a giocare con continuità, ecco la sua prossima destinazione.

Il Napoli aspetta la cessione di Osimhen, ma finora l’attaccante nigeriano ha bloccato il calciomercato del Napoli mandando su tutte le furie l’allenatore Antonio Conte. Una svolta decisiva in ottica futura per trovare così la miglior soluzione possibile, che finora non è ancora arrivata. Spunta una nuova richiesta per il giocatore del Napoli: ecco l’ultim’ora decisiva per trovare nuovi stimoli invista della prossima stagione.

Napoli, affare decisivo: chiusura da urlo per Osimhen

Saranno ore frenetiche in casa Napoli con De Laurentiis che ha le idee chiare. Arriveranno nuovi acquisti per Conte, ma il tempo ormai stringe per accontentare l’allenatore azzurro. In poco tempo gli azzurri proveranno a chiudere gli affari decisivi: ecco dove giocherà nella prossima stagione l’allenatore nigeriano.

Osimhen non ha preso parte a nessuna amichevole estiva del Napoli, ma ha vissuto settimane ormai da separato in casa. Conte si aspetta così il colpo in attacco: la sua priorità resta sempre l’arrivo di Romelu Lukaku per rinforzare il reparto offensivo azzurro. Tra poche ore dovrebbe sbarcare anche David Neres: il brasiliano è pronto a vestire la maglia azzurra con il trasferimento chiuso intorno ai 28 milioni di euro.

Come svelato pochi minuti dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il PSG cercherà di superare la concorrenza del Chelsea per ingaggiare il forte attaccante del Napoli Victor Osimhen. Finora nessun top club d’Europa si è avvicinato alla clausola di 130 milioni di euro inserita nel suo contratto.

Dopo l’infortunio grave di Goncalo Ramos e l’addio di Mbappe, il club parigino è alla ricerca di un attaccante valoroso: il Napoli cercherà di chiudere l’affare Osimhen almeno a 100 milioni. Un nuovo affare da sogno per dire subito addio all’attaccante nigeriano: il Napoli ha l’urgenza di chiudere il colpo in attacco per accontentare subito Antonio Conte.

Una voglia immensa di mettere a segno nuove operazioni da urlo per continuare il percorso avvincente in maglia azzurra: ecco l’ultim’ora decisiva per il futuro. Osimhen dirà addio al Napoli, attenzione alla pista PSG per l’attaccante nigeriano.