Napoli, terremoto Conte: dimissioni pronte, colpa di una figura in società

Conte è infuriato con la società con le sue dure dichiarzioni in conferenza stampa. Ecco la verità sulle dimissioni, la colpa è di una figura

Il Napoli si appresta a fare il proprio debutto in Serie A in trasferta a Verona, ma il clima all’interno della squadra azzurra non è quello dei migliori. Conte ha messo in risalto tutti i problemi societari a causa dell’immobilismo sul fronte calciomercato e non solo. La situazione per lui è più difficile di quello che si aspettava: ecco la verità sulle dimissioni già pronte, l’ultim’ora.

Una voglia immensa di puntare sempre più in alto. La bravura di Antonio Conte è quella di portare le squadre oltre i propri limiti: ci riuscirà anche alla guida del Napoli? Non è così facile in questa situazione di immobilismo totale in casa azzurra. Spuntano le dimissioni da urlo per l’allenatore del Napoli: cosa succede ora in casa partenopea? Conosciamo tutti i dettagli sul suo possibile addio.

Napoli, Conte infuriato con la società: ultim’ora sulle dimissioni

Una rivoluzione totale per arrivare ai primi posti della classifica di Serie A: Conte è infuriato con la società partenopea per i pochi colpi messi a segno e dopo le tante cessioni realizzati dalla società partenopea. L’allenatore del Napoli ha bocciato numerosi prospetti, ecco la verità sulle dimissioni immediate.

Nelle ultime ore Conte ha espresso tutto il suo disappunto per quello che è successo a partire dall’affare Brescianini. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, non è cambiato nulla con il suo arrivo sulla panchina del Napoli: il ds Manna è molto attivo, ma si evince sempre una mancanza di potere.

Secondo il quotidiano italiano sembra che ci sia in società una figura, non il presidente De Laurentiis, che ostruisce alcune operazioni non solo di calciomercato. Conte ha messo in risalto tutte le problematiche: l’unica soluzione al momento sarebbero così le dimissioni, ma nessuno vuole pensare che possa arrivare a questo gesto inconsulto. Al momento è molto concentrato sul campo e non pensa di andare minimamente via: la sua voglia di sognare in grande potrebbe farsi seguire in campo dai propri calciatori.

Conte è sempre raggiante per cercare di competere con le altre big della Serie A nonostante numerosi problemi a livello strutturale. L’allenatore del Napoli si aspetta nuovi colpi nei prossimi giorni: dopo Neres, ecco pronti Gilmour e Lukaku richiesto a gran voce dallo stesso allenatore leccese.