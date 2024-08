Napoli, addio Lukaku: ADL ha scelto il nuovo attaccante per Conte

Il passaggio di Lukaku al Napoli continua ad essere difficile. Il Napoli potrebbe andare con forza su un altro giocatore. Ecco i dettagli

Romelu Lukaku e il Napoli sono sempre più lontani. Il belga continua ad aspettare la squadra partenopea, ma le distanze con il Chelsea restano e a questo punto non è da escludere che possa saltare tutto. Anche perché, stando alle ultime indiscrezioni, gli inglesi non hanno intenzione di aspettare ancora molto tempo. I prossimi giorni sono decisivi in questo senso: o si chiude oppure i partenopei andranno su un altro obiettivo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli ha una alternativa molto valida a Lukaku. I contatti sono in corso e non è da escludere che si possa mettere sul piatto già nei prossimi giorni una alternativa per chiudere. Conte aspetta il suo attaccante e spera di poterlo avere già a Bologna. Non è da escludere che il desiderio possa essere esaudito anche se magari non sarà il belga.

Calciomercato Napoli: niente Lukaku, ecco il nuovo attaccante

Conte ha indicato Romelu Lukaku come principale obiettivo per l’attacco. Ma restano circa 10 milioni di distanza tra domanda e offerta e da parte del Napoli non c’è nessuna intenzione di alzare la proposta. Per questo motivo l’arrivo del belga è legato principalmente allo scambio con Osimhen. Anche in questo caso si tratta di una operazione non semplice e quindi in casa partenopea si valuta la possibilità di una alternativa all’attaccante.

Le ultime informazioni confermano un sondaggio del Napoli per Omorodion in questo calciomercato. Dopo il trasferimento saltato al Chelsea, l’attaccante dell’Atletico Madrid è in uscita dagli spagnoli e i partenopei lo valutano come possibile sostituto di Osimhen. Una trattativa più semplice da portare a termine rispetto a Lukaku e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus. Quindi non è da escludere un testa a tesa tra bianconeri e partenopei per mettere il giocatore dell’Atletico Madrid. Una trattativa non semplice da chiudere in poco tempo, ma di certo le due squadre sono alla ricerca di un giocatore di livello.

Mercato Napoli: sfida Juve-Napoli per Omorodion

È pronta una sfida di calciomercato tra Juventus e Napoli per Omorodion. L’Atletico Madrid potrebbe anche aprire ad una cessione in prestito e per questo motivo si tratta di una operazione che potrebbe prendere piede in questi ultimi giorni della sessione.

I contatti sono in corso e la fumata bianca non è da escludere. Lukaku resta la priorità, ma le difficoltà potrebbero portare i partenopei a virare su un obiettivo differente.