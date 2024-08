Svolta Kone: Napoli beffato, firma con una big di A

Sono giorni caldi e decisivi per il futuro del Napoli. C’è il rischio di essere beffato da una big di Serie A nella corsa a Kone. Ecco i dettagli

Il Napoli al lavoro per regalare ad Antonio Conte i giusti rinforzi per aumentare la qualità della rosa. Le parole del tecnico in conferenza stampa sono state viste come un primo segnale di allarme anche in ottica futura. L’obiettivo da parte del tecnico è quello di avere nel minor tempo possibile una rosa completa e per questo motivo si aspetta già nei prossimi giorni dei nuovi rinforzi. E alcuni sono in arrivo. Ma non è assolutamente finita qui.

Sono diversi ancora gli obiettivi da raggiungere e uno di questi potrebbe non essere Koné. Il centrocampista in uscita dal Borussia Monchengladbach piace molto ai partenopei, ma, secondo quanto riferito da Tuttosport, un’altra big di Serie A potrebbe beffare i partenopei. L’interesse è reale e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa accadrà in futuro per Napoli e per lo stesso calciatore.

Calciomercato Napoli: niente Koné, ecco con chi firma

Koné è uno dei centrocampisti più cercati in questo calciomercato. Il giocatore piace molto a diverse squadre anche se, almeno fino al momento, la richiesta avanzata dal Borussia Monchengladbach ha fermato le trattative. Begli ultimi giorni della sessione estiva, però, la situazione potrebbe cambiare e non è da escludere un tentativo da parte delle squadre per portarsi a casa uno dei giocatori più talentuosi a livello internazionale.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per il proprio centrocampo, ma i partenopei rischiano di subire l’ennesima beffa di questo calciomercato. Su Koné, infatti, c’è il forte interesse del Milan e si potrebbe provare l’assalto subito dopo la partenza di Bennacer. Una beffa che potrebbe portare i partenopei a dover andare su un altro giocatore per completare la rosa di Conte.

Naturalmente per il momento non si hanno certezze e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si concluderà una vicenda che potrebbe tenere banco in questa ultima parte di calciomercato.

Mercato Napoli: sifda con il Milan per Koné

È sfida di calciomercato tra Milan e Napoli per Koné. I partenopei stanno facendo tutte le riflessioni del caso per capire chi dare a Conte come centrocampista.

Il giocatore del Borussia Monchengladbach piace e si potrebbe chiudere anche intorno ai 15-16 milioni di euro nonostante la richiesta di 25 avanzata inizialmente avanzata dal club tedesco.