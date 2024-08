Futuro Osimhen: ora cambia tutto, la decisione a sorpresa

Il futuro di Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli e non solo. In queste ultime ore è arrivata una decisione che cambia tutto

Quale sarà il futuro di Osimhen? Difficile in questo momento dare una risposta a questa domanda. Ad oggi l’unica certezza che abbiamo è il fatto che il giocatore vuole lasciare Napoli. I partenopei, anche su richiesta da parte dello stesso nigeriano, sta lavorando da tempo per provare a trovare la giusta soluzione. La permanenza alla corte di Conte non è da escludere, ma resta comunque molto complicata considerando anche la decisione da parte dell’attaccante di non continuare l’avventura con questa maglia.

Un futuro ricco di dubbi e incertezze e che nelle ultime ore potrebbe essere arrivato ad una svolta. Il condizionale è d’obbligo perché abbiamo imparato che in questa vicenda le cose possono cambiare da un momento all’altro. Ma ora la strada da percorrere per Osimhen sembra una sola e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se sarà così oppure no.

Calciomercato Napoli: novità Osimhen, le ultime

La vicenda Osimhen tiene banco e lo continuerà a fare molto probabilmente per diversi giorni. Ad oggi sembra molto complicata una risoluzione di questo trasferimento in davvero poco tempo. Naturalmente un quadro più chiaro lo avremo solamente ad inizio della prossima settimana quando il Napoli dovrà decidere se affondare il colpo per Lukaku oppure decidere di andare su un giocatore differente.

Intanto arriva una notizia dalla Francia che potrebbe cambiare il futuro di Osimhen in questo calciomercato. Si è parlato molto della possibilità di un passaggio del nigeriano al PSG soprattutto dopo l’infortunio di Goncalo Ramos. Ma, secondo quanto riferito da footmercato.net, il club transalpino non ha intenzione di intervenire sul calciomercato per sostituire il portoghese. Fiducia ai propri giocatori e questo non è sicuramente una buona notizia per il Napoli.

Una decisione che fa diventare ancora più in salita la strada per Osimhen verso la Francia. Ad oggi l’unica possibilità resta il Chelsea e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se si potrà riaprire la pista PSG oppure davvero i Blues rappresentano la soluzione più probabile per il calciatore.

Mercato Napoli: PSG più lontano per Osimhen

Il futuro di Osimhen è sicuramente più lontano dal PSG in questa sessione di calciomercato. I parigini non sembrano intenzionati a sborsare la cifra richiesta dai partenopei e soprattutto non pensano a portare un nuovo attaccante alla corte di Luis Enrique.

L’unica strada che aperta ad oggi è quella del Chelsea e non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per capire come si evolverà la situazione riguardante il nigeriano.