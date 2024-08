Napoli: si chiude un colpo, Ngonge la chiave

Il Napoli in questa fase finale di calciomercato potrebbe chiudere un colpo attraverso uno scambio. E Ngonge si candida ad essere la chiave

Ngonge rappresenta uno dei calciatori destinati a lasciare il Napoli in questo calciomercato. Conte non considera il giocatore utile per questa squadra e quindi si parla di una cessione in prestito. Ma non è da escludere che il belga possa essere utilizzato come pedina di cambio per arrivare ad uno degli obiettivi. Non è da escludere che nei prossimi giorni ci possa essere un tentativo per valutare meglio l’operazione.

Secondo quanto riferito da Schira, su Ngonge c’è un’altra squadra di Serie A oltre a Lazio e Bologna e a questo punto non possiamo escludere uno scambio di calciomercato. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se questa trattativa potrà decollare oppure non prenderà assolutamente quota.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, Ngonge la chiave

Ngonge rappresenta una chiave importante in questi ultimi giorni di calciomercato. Il giocatore piace molto a diverse squadre di Serie A e non è da escludere che l’ex Verona diventi una pedina di scambio. Ipotesi molto difficile considerando che manca davvero poco alla chiusura di questa sessione, ma in passato le sorprese sono arrivate e anche qui potranno esserci.

In particolare, Ngonge è finito nel mirino della Fiorentina in questo calciomercato. Palladino ha individuato nel belga uno dei rinforzi giusti per la sua squadra e il Napoli potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina piace da tempo agli azzurri e non possiamo escludere che alla fine facciano un tentativo per cercare di strappare il giocatore alla concorrenza. Un obiettivo non facile da raggiungere considerando che il tecnico della Viola non ha intenzione di lasciar partire il marocchino. Per questo motivo si tratta di una trattativa non semplice da portare a termine.

Ma alla fine la chiamata del Napoli potrebbe portare il giocatore a cambiare idea e magari chiedere un trasferimento per andare a disputare una stagione alla corte di Antonio Conte. Difficile in questo momento fare delle ipotesi sul destino del marocchino e sulla possibilità di uno scambio con Ngonge. Di sicuro, però, il giocatore piace molto alla Fiorentina e alla fine non è da escludere che possa arrivare alla corte di Palladino anche senza l’ex United. E nei prossimi giorni si avrà un quadro sicuramente molto più chiaro su questa vicenda.

