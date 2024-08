Arriva il nuovo proprietario: pronti 500 milioni

Nel mondo del calcio gli stravolgimenti societari stanno diventando sempre più frequenti. Un altro club adesso si prepara a cambiare proprietà ed arriva in tal senso la svolta nell’affare. Sono pronti, in tal senso, ben 500 milioni di euro per il fondo, che ora fa partire l’assalto decisivo per comprare la società in questione.

Nel mondo del calcio gli stravolgimenti societari, come detto, si fanno sempre più frequenti, dal momento che la società si sta facendo sempre più “liquida”. Inoltre lo sport in questione è diventato un business e quindi la compravendita di società è diventato sempre più accattivante come mondo.

Non a caso se in passato era praticamente associare una realtà sportiva al proprio proprietario per la durata della presidenza, oggi diventa praticamente impossibile. E gli avvicendamenti si fanno sempre più frequenti. In tal senso un altro club adesso si prepara a cambia proprietà, dal momento che sono pronti i 500 milioni necessari per l’affondo.

Un altro club cambia proprietà: nuovo affondo

Nel momento in cui c’è un cambio al vertice in un club, l’incertezza non può non essere tanta. C’è, infatti, da capire la traiettoria che prenderà quel determinato club, al pari delle intenzioni della nuova proprietà. Insomma, va concesso un periodo di incertezza e, perché no, anche di paura. Soprattutto per i tifosi.

Le notizie in questione riguardano da vicino il Tottenham, una delle realtà più importanti in Inghilterra. Stando alle ultime nuove lanciate da Bloomberg, Amanda Staveley, figura chiave nell’acquisto del Newcastle da parte del fondo PIF, dopo aver venduto le sue quote dei Magpies è pronta ora ad affondare il colpo per gli Spurs.

500 milioni, il fondo parte alla carica: affare al punto di svolta

A quanto pare, infatti, l’imprenditrice ha raccolto 500 milioni di euro per un fondo che ora sta preparandosi a partire all’assalto per una delle società più importanti e blasonate di tutta la Premier League inglese. In tal senso, va tenuta in considerazione anche la volontà dell’attuale proprietà degli Spurs.

E’ noto da tempo, infatti, che di fatto il Tottenham sia in vendita, ma per il momento non sono arrivate offerte in linea con quelle che sono le richieste della sua attuale proprietà. Da vedere adesso se questo fondo riuscirà a cambiare la storia di questa telenovela che va avanti ormai da tempo.