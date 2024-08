Calciomercato, ha chiesto di non essere convocato: va al PSG

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti a bocca aperta e che riguarda la big della nostra Serie A. Il calciatore ha chiesto alla propria società di non convocarlo per la prima partita della stagione dal momento che è davvero ad un passo dal Paris Saint Germain.

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura di questa sessione di mercato e le trattative stanno entrando nel vivo. Il margine di errore, adesso, è davvero ridotto ai minimi termini, dal momento che qui va definito il grosso della squadra per affrontare al meglio la stagione che è appena iniziata.

In Serie A resta il problema che la liquidità è poca e per questo molto dipende dalle cessioni che servono a finanziare i colpi in entrata. In tal senso, per un club arriva un fulmine a ciel sereno. Il calciatore della big italiana ha chiesto di non essere convocato dal momento che è davvero ad un passo dal Paris Saint Germain, uno dei club più blasonati al mondo.

Calciomercato: non vuole essere convocato, colpo di scena

Il Paris Saint Germain dopo il bruttissimo infortunio occorso a Goncalo Ramos è dovuto correre ai ripari e si è fiondato sul mercato per individuare un nuovo attaccante da consegnare nelle mani di Luis Enrique. Ha puntato con decisione sulla Serie A ed ora arriva una svolta del tutto inattesa.

L’Atalanta ha comunicato l’elenco dei convocati per la gara contro il Lecce ed è emerso che non fa parte di questo elenco Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano avrebbe chiesto, secondo quanto raccontato da Sky Sport, di non essere convocato e dietro potrebbe esserci il fortissimo interesse del Paris Saint Germain, che cerca un profilo proprio come il suo.

Via dalla Serie A, è ad un passo dal PSG: le ultime

Il talento nerazzurro non si è presentato questa mattina alla seduta di allenamento alla vigilia della gara contro il Lecce e per questo motivo non è stato convocato. Si tratta di un duro colpo per Gasperini, soprattutto tenendo conto che ci sono altre situazioni importanti aperte.

Anche Koopmeiners ed El Bilal Tourè non sono stati convocati proprio per questioni di mercato. Il segnale lanciato da Lookman sembra fortissimo. Da vedere come si svilupperà questa situazione che può coinvolgere anche il Napoli, visto l’interesse del PSG per Osimhen.