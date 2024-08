Mercato Napoli, trattativa lampo in Brasile: colpo a zero

Mercato Napoli, arriva un colpo di scena per i partenopei e per le loro operazioni in sede di mercato. La trattativa lampo può portare in dote un colpo a parametro zero che permette alla società ed allo staff dirigenziale di raggiungere un altro obiettivo che si erano dati in sede di calciomercato.

Gli azzurri avevano delle aspettative ben diverse per questa estate. Partiti a razzo con i colpi Rafa Marin, Spinazzola e soprattutto Alessandro Buongiorno, si sono impantanati in sede di mercato. Decisivo da questo punto di vista il caso Victor Osimhen, che ancora non ha trovato sistemazione. In maniera inattesa.

Senza la cessione del bomber nigeriano non ci sono soldi a sufficienza per portare alla corte di Antonio Conte Romelu Lukaku ed i centrocampisti di cui ha bisogno. In tal senso, una svolta può arrivare rivolgendo il proprio sguardo verso il Sud America. Più precisamente in Brasile. Per un colpo a parametro zero non di poco conto.

Svolta per il parametro zero in Brasile: le ultime

In sede di mercato è di fondamentale importanza tessere rapporti internazionali e farli fruttare, come si suol dire, dal momento che i colpi di scena sono all’ordine del giorno e buoni rapporti possono essere decisivi da questo punto di vista. Come nel caso qui preso in esame.

Stando a quanto raccontato dal giornalista ed esperto di mercato Rudy Galetti, infatti, arrivano notizie importanti sul futuro di Mario Rui. A quanto pare, infatti, il terzino sinistro portoghese sta proseguendo rapidamente le trattative con il San Paolo ed a sorpresa tratta con il Napoli la rescissione. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, colpo a parametro zero: colpo di scena inatteso

L’obiettivo del calciatore è trovare una quadra con il Napoli per la rescissione per poi essere libero di firmare a parametro zero con il San Paolo. In tal senso, attenzione anche a cosa potrebbe spingere i partenopei ad accettare questa soluzione.

Il Napoli, infatti, nel momento in cui questo affare dovesse andare a buon fine, andrebbe a risparmiare il suo pesante ingaggio, potendolo reinvestire per altri calciatori maggiormente congeniali a quelle che sono le richieste e le esigenze tattiche di mister Antonio Conte. Si attendono sviluppi. Potrebbero essere per davvero le ultime ore di Mario Rui da calciatore del Napoli.