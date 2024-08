Mercato Napoli, cambia tutto a centrocampo: l’annuncio del tecnico

Mercato Napoli, gli azzurri fanno i conti adesso con un colpo di scena del tutto inatteso in mezzo al campo. Arriva l’annuncio del tecnico, che spiazza tutti e che stravolge i piani dei partenopei. Le ultime notizie arrivano come un fulmine a ciel sereno ed andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Il Napoli non si ferma ed in sede di mercato sta continuando a lavorare nel disperato ormai tentativo di accontentare Antonio Conte nelle sue richieste. Per il momento, infatti, le cose sono andate in maniera molto diversa rispetto a quelle che erano le aspettative di tutti. A partire da quelle, per l’appunto, del tecnico.

La squadra ha un disperato bisogno di rinforzi ed a conferma di ciò c’è il fatto che l’esordio stagionale avverrà con soli due centrocampisti. Vale a dire Lobotka ed Anguissa. Senza nessuno se non dei giovani del settore giovanile alle loro spalle. Adesso arriva un altro colpo di scena.

Colpo di scena per il centrocampo degli azzurri: le ultime

I due profili che maggiormente il Napoli sta seguendo con attenzione sono quelli di Gilmour del Brighton e di McTominay del Manchester United. Due calciatori che dimostrano quale sia l’intenzione del club, che vuole puntare su calciatori abituati al dinamismo ed alle tensioni del calcio inglese.

In tal senso, arrivano delle notizie importanti. Nella trionfale trasferta sul campo dell’Everton del Brighton, infatti, Gilmour è subentrato nel finale ed i tifosi gli hanno chiesto a gran voce di restare, dal momento che è uno degli idoli della piazza. Ed a fine gara il tecnico successore di Roberto De Zerbi ha parlato chiaramente di questa situazione.

Mercato Napoli, svolta per la mediana: le parole del tecnico

Fabian Hürzeler, allenatore del Brighton, a fine gara ha espresso tutta la sua gioia nell’aver visto il calciatore scendere in campo nel finale. Spiegando anche che in privato gli ha ribadito quanto sia centrale nel suo progetto. Chiedendogli, dunque, di restare.

In lui, infatti, vede ancora degli enormi margini di miglioramento ed il Brighton può essere il posto giusto, dal suo punto di vista, per Gilmour per diventare effettivamente un grande giocatore. Cosa che è perfettamente nelle sue corde. Chissà che tutte queste attenzioni ricevuti da tifosi e tecnico possano far cambiare idea a Gilmour, spingendolo a rifiutare Napoli.