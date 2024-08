Napoli, addio Osimhen: il nuovo bomber sta per firmare

In casa Napoli tiene ancora banco il caso Osimhen ed ora arriva la svolta nel suo futuro. Si tratta di una sentenza definitiva. O almeno così sembra. Ed in tal senso sembra essere stata fatta la scelta sul nuovo bomber, ora pronto a firmare. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

I partenopei stanno facendo i conti con una serie di problematiche in questa sessione di mercato davvero inattese. E non di poco conto. Allo stato attuale delle cose, infatti, tutte le operazioni in entrata sono bloccate da quelle in uscita, che non sembrano sbloccarsi. Una sorta di circolo vizioso, come si suol dire.

Il principale e più ingombrante dossier, in tutti i sensi, sul tavolo di Giovanni Manna non può non essere quello di Victor Osimhen, con il PSG ed il Chelsea che non sembrano intenzionate a pagare la clausola rescissoria e che stanno trattando. In tal senso, però, arriva una svolta. Addio al nigeriano e nuovo centravanti pronto a firmare.

Svolta per Osimhen: è addio

Nel momento in cui un profilo come quello di Osimhen viene messo sul mercato è impossibile non immaginare che dopo il suo addio ci sia un effetto domino pronto ad innescarsi. Ed è proprio questo il caso, dal momento che tante tessere si stanno muovendo, come si suol dire in questi casi.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, il Paris Saint Germain sembra pronto a dire addio in maniera definitiva alla pista che porta a Victor Osimhen per puntare in maniera decisiva su un altro, straordinario, bomber. Stiamo parlando di Viktor Gyokeres, centravanti impressionante dello Sporting Lisbona e tra i migliori in circolazione.

Napoli, il nuovo bomber sta per firmare: colpo di scena inatteso

Nella passata stagione con la maglia dello Sporting Lisbona ha segnato in 50 partite 43 gol, a conferma di una vena realizzativa che ha pochi eguali in circolazione. In tal senso, il PSG è pronto ad affondare il colpo per lui, a quanto pare, preferendolo a Victor Osimhen.

Si assottiglia ulteriormente la lista delle pretendenti per il nigeriano del Napoli. Se tutto dovesse andare come pare, allora il Chelsea resterebbe l’unica opzione in piedi per lui. E divamperebbero, dunque, le speranze di vedere andare in porto lo scambio tra le parti, con Romelu Lukaku pronto ad abbracciare di nuovo Antonio Conte.