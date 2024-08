Parte male il Napoli, 3-0: Conte senza scuse, ma c’è un colpevole

Napoli, clamoroso scivolone di Antonio Conte contro l’Hellas Verona. La squadra azzurra perde male alla prima di campionato sul campo degli scaligeri, difesa ancora una volta colabrodo

Napoli, partenza in salita: tutti i problemi di Conte

Il nuovo Napoli di Antonio Conte perde male a Verona contro l’Hellas e comincia il campionato con una sconfitta. La squadra azzurra crolla contro il Verona nel secondo tempo della gara.

Nella prima frazione di gioco la squadra campana tiene bene il campo e prova ad impensierirà Montipò ma Simeone, Kvara e Politano non centrano mai la porta dei padroni di casa. Anzi, al termine della prima frazione di gioco il georgiano è ancora costretto a chiedere il cambio a causa di una botta alla testa e ad un affaticamento muscolare che inducono lo staff sanitario azzurro a non rischiare. Nel recupero del primo tempo entra Raspadori.

Nella ripresa gli azzurri calano e viene fuori il Verona. La squadra di Zanetti prima trova la rete del vantaggio con Livramento che sorprende Juan Jesus e beffa Meret. La reazione del Napoli arriva poco dopo con Anguissa che da fuori area centra l’incrocio dei pali. Ma è ancora il Verona a trovare la rete, in ripartenza con il neo entrato Mosquera che si infila in velocità e sigla il raddoppio. Ancora horror Juan Jesu che tiene in gioco l’attaccante del Verona. Nel finale arriva anche la doppietta per Mosquera che devia in rete una conclusione sbilenca.

Napoli: Conte ed il mercato, i problemi degli azzurri

La prova insufficiente di Juan Jesus evidenzia ancora una volta i problemi sul mercato degli azzurri. La squadra di Conte, nonostante gli oltre i 50 milioni di euro investiti in difesa tra i cartellini di Buongiorno, Rafa Marin e l’ingaggio a zero di Spinazzola, ripropone la difesa della passata stagione con l’unica eccezione di Spinazzola sulla corsa di sinistra.

Conte attende novità dal mercato, con Lukaku e David Neres primi obiettivi, ma le difficoltà azzurre derivano anche da una difesa incerta che concede al giovanissimo Hellas tre reti e tante palle gol. Difficoltà già evidenziate nella pre-season oltre che nella passata stagione con Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Calzona e che non sembrano essere in via di risoluzione. La cessione di Natan e la scelta di Conte di riproporre Juan Jesus come braccetto di sinistra, e non Olivera come provato in estate, ha fatto il resto.