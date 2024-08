Napoli, crollo 3-0: Conte furioso e c’è un altro guaio

In casa Napoli la situazione è in continuo divenire e la situazione, come aveva preannunciato Conte, è più delicata di quello che era lecito aspettarsi. Una furia a fine gara il tecnico ed i guai non finiscono qua.

La situazione per gli azzurri è davvero molto più delicata del previsto per Antonio Conte. Come da lui annunciato nella conferenza stampa di presentazione della gara contro l’Hellas Verona, le cose di cui questa squadra ha bisogno sono tante e non basta quanto fatto fino a questo momento.

Non a caso contro gli scaligeri sono emersi gli stessi problemi che hanno accompagnato tutta la scorsa stagione. Squadra debole mentalmente e con una quantità di errori nei piedi davvero impressionante. Con Conte che è risultato davvero furioso a fine gara.

Il georgiano va KO: le ultime sulle sue condizioni

Molto amareggiato a fine gara Antonio Conte ai microfoni di DAZN: “Il secondo tempo è stato incommentabile, chiediamo scusa al popolo napoletano al quale vorrei ripagare la loro passiane. C’è tanto lavoro da fare, ad oggi è difficile. Io quando parlo non lo faccio a vanvera, oggi il responsabile sono io”. E c’è anche di peggio da questo punto di vista in termini di notizie.

Piove sul bagnato, infatti, dal momento che è andato KO anche la stella di questa squadra, vale a dire Kvaratskhelia. Andiamo a vedere le ultime sulle sue condizioni. Nel primo tempo della sfida contro gli scaligeri il georgiano si è presentato a tu per tu con Montipò, la sua conclusione è stata murata e lui si è accasciato al suolo. Ha subito chiesto il cambio e si è pensato inizialmente ad un semplice giramento di testa, legato magari alle sue condizioni non al top.

Infortunio Kvara in casa Napoli: ecco come sta

Come raccontato da CalcioNapoli24, però, le sue condizioni potrebbero essere più gravi del previsto. Kvara, infatti, oltre al problema di orientamento, ha accusato anche un affaticamento muscolare. Si tratta di una notizia pessima per Antonio Conte, con i tempi di recupero che potrebbero allungarsi sensibilmente.

Nella giornata di domani, con i muscoli che saranno più rilassati ed il quadro sarà più chiaro, ci saranno degli accertamenti che andranno a stabilire quelle che sono le sue effettive condizioni ed ovviamente anche i tempi di recupero.

Quello che è certo è che la stagione del Napoli non poteva iniziare peggio, con un pesantissimo KO contro l’Hellas Verona per ben 2-0 e con la sua stella più brillante, vale a dire Kvaratskhelia, che è andato KO. Ed ora la speranza, oltre al mercato, è legata anche alla possibilità di vederlo presto di nuovo in campo.