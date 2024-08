Calciomercato: svolta Dybala in attacco, annuncio in campo

Paulo Dybala resta in Serie A? L’attaccante argentino, dopo l’offerta dall’Arabia Saudita, pensa al suo futuro e al ricco contratto da 20 milioni di euro ma in serata è arrivata una novità importante da Roma.

C’è la svolta Dybala in attacco: le ultime

Dybala sì o Dybala no? Il futuro della Joya negli ultimi giorni è incerto più che mai. Il numero 10 argentino nel corso dell’ultima settimana è stato il protagonista assoluto nei salotti di mercato e sulle prime pagine.

Dopo l’acquisto di Soulè, infatti, la Roma ragione sulla sua possibile cessione per risparmiare i 16 milioni di euro lordi a stagione del suo ingaggio. Poco importa se la clausola rescissoria da 12 milioni di euro è scaduta il 31 luglio. Oggi i giallorossi, che sperano di vendere Dybala e Abraham per arrivare a Chiesa, si accontenterebbero anche di meno.

Il club capitolino, infatti, avrebbe trovato l’intesa con gli arabi del aAl Qadsiah sulla base di 8 milioni di euro per la cessione immediata di Dybala.

Agli agenti del calciatore, invece, sarebbe stata recapitata un’offerta da 60 milioni di euro in tre anni per convincere Dybala a lasciare la Serie A e trasferirsi in Arabia Saudita. Insomma un vero e proprio contratto d’orato che la Joya non ha ancora deciso se accettare o meno. Ma in serata è arrivata una novità clamorosa dalla Roma, precisamente da Cagliari dove la squadra di De Rossi è scesa in campo contro i sardi.

Futuro Dybala: l’indizio da Cagliari

L’attaccante argentino, infatti, dopo esser stato lasciato in panchina dal primo minuto da parte di De Rossi è sceso in campo nel corso del secondo tempo. Abbracci e saluti, ed il solito Dybala che con il suo ingresso in campo sembrerebbe aver scongiurato l’ipotesi cessione.

Un colpo di scena clamoroso visto che Dybala sarebbe uno dei pochi ad aver rifiutato “l’esilio dorato” in Arabia. A 12 giorni dalla chiusura del mercato la notizia ovviamente cambia anche i piani della Roma e non solo.

Senza le cessioni di Dybala e Abraham i giallorossi non potranno investire su Federico Chiesa, ormai fuori rosa nella Juventus. Dybala, va ricordato, essendo arrivato a zero dopo l’avventura alla Juventus in caso di cessione rappresenterebbe per la società capitolina una plusvalenza secca.

Ma vedremo se nelle prossime ore arriveranno ancora novità da parte dell’attaccante argentino che in Italia ha vestito le maglie di Palermo, Juventus ed infine Roma.