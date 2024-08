Napoli, incontro De Laurentiis-Conte: succede di tutto

Ore frenetiche in casa Napoli: Conte è davvero infuriato con la società, incontro immediato con il presidente De Laurentiis. Ecco la verità

Un momento davvero importante in casa Napoli per trovare subito le giuste soluzioni per continuare il percorso insieme. Antonio Conte ha collezionato una brutta sconfitta contro l’Hellas Verona: non è mai successo nella sua carriera nè da allenatore nè da calciatore come lui stesso ha rivelato in conferenza. Incontro immediato con il presidente De Laurentiis: cosa succede?

Il Napoli dovrà subito voltare pagina dopo la pesante sconfitta di Verona. Una squadra che si è sciolta al sole dopo la rete dello svantaggio iniziale come ha raccontato lo stesso Conte. L’allenatore degli azzurri ora vuole vederci chiaro: i problemi sono tanti all’interno dello spogliatoio del Napoli, subito ha chiamato il presidente De Laurentiis per un incontro immediato.

Napoli, Conte è infuriato: incontro immediato con il presidente De Laurentiis

L’allenatore del Napoli tornerà subito in campo per toccare con mano i problemi dello spogliatoio azzurro. I problemi continuano ad esserci nonostante la sua presenza in panchina: serve una svolta decisiva, subito ci sarà l’incontro con De Laurentiis.

Il calciomercato Napoli è stato bloccato da Victor Osimhen, che vive ormai da separato in casa da mesi. Non c’è altra soluzione al momento, ma il tempo stringe per la chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Lo stesso Conte si è soffermato anche sul carattere della propria squadra, davvero con poca personalità soprattutto nei momenti di difficoltà. Dopo due mesi si è reso conto ancor di più delle problematiche generali del gruppo squadra: serve una rivoluzione anche nella mente dei giocatori. O potrebbe così scegliere anche di dire subito addio, ma è abituato a lottare contro le difficoltà per riportare serenità all’interno dello spogliatoio.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, oggi sarà in programma un incontro immediato tra Antonio Conte e il presidente De Laurentiis per sistemare subito le cose. Poche ore fa è sbarcato in Italia il talentuoso giocatore brasiliano David Neres: sarà un nuovo colpo in attacco per la squadra azzurra, ma non basta.

Nelle scorse ore si era anche parlato di possibili dimissioni per l’allenatore leccese, ma Conte cercherà di trovare sempre la quadratura del cerchio aspettando nuovi rinforzi immediati a fine agosto. La situazione al momento è inaccettabile: vuole subito avere anche un attaccante di fama mondiale per riprovarci ancora.