Napoli, svolta Osimhen: Conte è stanco di aspettare, la soluzione

Victor Osimhen ha bloccato il calciomercato del Napoli per decidere il nuovo attaccante di Conte. La svolta decisiva, De Laurentiis avvisato

Una nuova soluzione per continuare ad andare avanti. L’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, è pronto a cambiare aria, ma nelle ultime ore è arrivata la svolta di Antonio Conte per gestire al meglio questa situazione. Ecco la novità assoluta in vista della prossima stagione: Osimhen non ha tante richieste e quindi può arrivare la soluzione definitiva.

L’attaccante nigeriano ha vissuto il ritiro da separato in casa partecipando soltanto a qualche seduta di allenamento tra Dimaro e Castel di Sangro. Ora Conte è stanco di continuare ad aspettare per entrare subito a gamba tesa sul presidente De Laurentiis. Saranno ore decisive per chiudere subito nuove trattative in attesa dell’evolversi della situazione di Osimhen: può succedere di tutto nei prossimi giorni. La decisione a sorpresa, ecco la verità a galla.

Napoli, Osimhen futuro clamoroso: ecco cosa succede tra Conte e ADL

La squadra azzurra dovrà subito trovare la quadratura del cerchio per non ripetere la disfatta di Verona. Una rivoluzione in pochi giorni per cercare di puntare in alto: anche a centrocampo urgono rinforzi vista la sola presenza di Anguissa e Lobotka. La decisione su Osimhen a sorpresa: ecco quello che succede.

Il Napoli può svoltare subito grazie al lavoro in sintonia tra Conte e il presidente De Laurentiis: i due si incontreranno fra poche ore per trovare la giusta quadratura dopo una situazione che appare terribile.

Come svelato dal giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, c’è una nuova chiave di lettura per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen: “Il Napoli chiederà al Chelsea di velocizzare al massimo i tempi per aprire la trattativa per Osimhen (con l’arrivo di Lukaku)”.

Poi ha aggiunto un’indiscrezione a sorpresa: “Nel frattempo si prepara alla conferma ‘forzata’ del nigeriano, che ora diventa un’ipotesi da non scartare. All’attaccante dovrebbe essere proposto di rinnovare ancora, spalmando l’ingaggio di 10 milioni l’anno”.

Saranno ore decisive per conoscere il futuro dell’attaccante nigeriano, che ormai vive da separato in casa da mesi. Sarebbe dovuto già andare via, ma è ancora al Napoli senza poter prendere parte alle sfide della squadra di Conte. L’allenatore leccese vuole subito trovare una soluzione con il presidente De Laurentiis: Osimhen può restare a sorpresa in maglia azzurra.