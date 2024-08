Napoli, salta Gilmour: il centrocampista arriva subito dalla Spagna

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Conte vuole subito nuovi colpi, salta Gilmour: arriva dalla Spagna

Sarà una settimana ricca di colpi di scena in casa Napoli. Gilmour ancora non arriva, Conte ha richiesto a gran voce nuovi colpi a centrocampo: ecco chi arriverà nelle prossime ore. L’allenatore azzurro vuole subito nuovi innesti per rivoluzionare la rosa partenopea: ecco la nuova idea dalla Spagna.

La società partenopea ha seguito da vicino il centrocampista Gilmour del Brighton: sembrava fatta, ma il suo trasferimento non si è ancora concretizzato. Il Napoli cercherà subito di trovare un’alternativa importante per il centrocampo di Antonio Conte viste le sole presenze di Anguissa e Lobotka. Ecco l’affare immediato dalla Liga spagnola, ritorna di moda il colpo a sorpresa.

Napoli, affare immediato: il colpo dalla Spagna

Tutto cambia in fretta sul fronte calciomercato in casa Napoli. Ecco la svolta decisiva per un nuovo colpo a centrocampo: De Laurentiis vorrebbe subito accontentare l’infuriato Antonio Conte, ecco la novità di pochi minuti fa. Ormai ci siamo per la svolta decisiva per la squadra azzurra.

Saranno ore decisive per puntare in alto. Il Napoli vorrebbe subito chiudere per Romelu Lukaku, ma a centrocampo urgono rinforzi di qualità internazionale. Gilmour del Brigthon sembrava ad un passo, ma la trattativa continua ad andare per le lunghe: il presidente De Laurentiis è intenzionato a regalare subito un nuovo innesto di qualità a centrocampo ad Antonio Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel mirino del Napoli c’è sempre il centrocampista del Valencia Javi Guerra che il club spagnolo non ha intenzione di cedere in questa sessione di calciomercato. Un momento decisivo per chiudere nuovi affari in vista della prossima stagione.

Il Napoli continua a lavorare in ottica futura per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Conte: i problemi strutturali sono sotto gli occhi di tutti, ma l’allenatore del Napoli non intende mollare proprio ora. Arriverà sicuramente Romelu Lukaku dal Chelsea con un’operazione slegata alla cessione di Victor Osimhen: subito può esserci la chiusura per l’attaccante belga.