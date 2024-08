Lukaku-Napoli, il Chelsea ha deciso: niente scambio, nuova idea

Continua a tenere banco la questione Lukaku-Napoli, che ora fa i conti con un altro colpo di scena inatteso. Arriva la decisione da parte del Chelsea che nessuno si aspettava. Salta il possibile scambio con Victor Osimhen ed ora emerge una nuova idea che lascia tutti a bocca aperta. Vediamo le ultime a riguardo.

La situazione in casa azzurra è davvero molto, molto delicata. Sono troppi i problemi che questa squadra si trascina dietro da ormai più di un anno e le soluzioni sembrano praticamente impossibili da trovare. O fin qui Antonio Conte non ci è riuscito, al pari di Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Ciccio Calzona. Tutti i suoi predecessori.

Il mercato sarà fondamentale per provare realmente a rialzare la testa in un contesto di questo tipo. Occorrono rinforzi importanti ed è già in arrivo David Neres. Il problema principale resta quello del centravanti ed in tal senso arrivano aggiornamenti relativi alla trattativa Lukaku-Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il belga in azzurro, andiamo a vedere le ultime a riguardo

Come è noto, il belga è un pallino di Antonio Conte, che lo considera il suo centravanti ideale. Perfetto per quello che è il suo credo tattico. Adesso però il Chelsea, dopo averlo escluso dalla lista dei calciatori in rosa con i relativi numeri di maglia, ha preso una decisione che ha spiazzato tutti.

Dopo l’offerta ufficiale che ha presentato il Napoli, infatti, i Blues hanno deciso di proseguire con questa trattativa. I colloqui sono entrati nella fase più calda, ma le operazioni Lukaku e quella per Victor Osimhen sono separate tra di loro. Di conseguenza salta ogni possibilità di scambio, e gli azzurri dovranno fare uno sforzo importante per l’ex Inter e Roma.

Lukaku-Napoli, la decisione del Chelsea spiazza tutti

A riportare la notizia è Fabrizio Romano, che sul proprio account X ha spiegato come allo stato attuale delle cose sia il Napoli che il Chelsea si stanno concentrando solo sull’affare Lukaku.

In un secondo momento, negli ultimi giorni di mercato, le parti poi lavoreranno per definire l’operazione Osimhen. Una decisione che spiazza tutti, soprattutto perché in questo modo il Chelsea avrà un peso enorme nelle trattative col Napoli. E potrebbe seriamente strappare il nigeriano ad un prezzo super vantaggioso.