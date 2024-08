Calciomercato: altro che Chiesa, c’è una novità su Dybala

In sede di calciomercato arriva la notizia che spiazza tutti. Altro che Federico Chiesa, arrivano aggiornamenti non di poco conto sul futuro di Paulo Dybala, con l’argentino che sembra essere davvero al passo d’addio con i giallorossi. Andiamo a ricostruire che cosa sta accadendo in maniera dettagliata.

Sono ore a dir poco calde e caotiche di calciomercato. Praticamente tutte le squadre, infatti, sono alla ricerca degli ultimi colpi da piazzare e da mettere a disposizione dei propri allenatori. Le situazioni più calde, in tal senso, sono sicuramente quelle relative alla Juventus ed al Napoli, degli autentici cantieri aperti.

Anche se in misura minore, però, questo discorso riguarda molto da vicino anche le altre realtà del nostro calcio. In tal senso, alcuni nomi saranno assoluti protagonisti in questo finale di sessione estiva di calciomercato. Attenzione, in tal senso, a due calciatori su tutti, vale a dire Federico Chiesa e Paulo Dybala. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Intreccio tra Chiesa e l’argentino: le ultime

Da tempo, infatti, la Roma ha deciso di mettere sul mercato l’argentino. In Arabia Saudita il calciatore ha estimatori, dal momento che l’Al-Qadsiah è pronto a pagare la clausola rescissoria ed a garantire al calciatore un biennale da 40 milioni di euro complessivi.

In tal senso, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, la Roma è già pronta per il sostituto di Paulo Dybala. Si è parlato a lungo di Federico Chiesa, ma è un altro il nome da tenere in considerazione da questo punto di vista. Si tratta di Rodrigo Riquelme, talentuoso esterno d’attacco dell’Atletico Madrid e con il quale sono già stati avviati i rapporti.

Dybala ai saluti, novità sul suo sostituto

L’argentino non vorrebbe salutare la Capitale, ma è finito il suo tempo lì. Almeno secondo le valutazioni della Roma, che può mettere così a bilancio una importante plusvalenza. Classe 2000, Rodrigo Riquelme sarà l’uomo, nelle valutazioni dei capitolini, che lo sostituirà.

L’anno scorso ha avuto molto spazio alla corte di Diego Pablo Simeone, collezionando complessivamente 47 partite, condite da 4 gol e 6 assist. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro. I contatti proseguono da questo punto di vista, con la Roma che si prepara ad accogliere Rodrigo Riquelme.